Trois spéléologues ont passé la nuit dans la grotte des Saints de Glace, à Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans, France

Trois personnes ont passé la nuit de samedi à dimanche dans la grotte des Saints de Glace, à Autrans-Méaudre en Vercors.

Plusieurs groupes étaient partis faire de la spéléologie samedi, et le soir il manquait trois personnes à l'appel, qui se sont perdues dans la grotte. Le plan ORSEC (Organisation des Secours) a été déclenché à une heure du matin. Six pompiers étaient mobilisés, ainsi que quatre secours spéléo et quatre secouristes du PGHM. Les trois personnes ont été extraits de la grotte à sept heures ce dimanche matin. Ils ne sont pas blessés.