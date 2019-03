Trois supporters d'Amiens interdits de stade

Par Sylvie Bassal, France Bleu Champagne-Ardenne et France Bleu Picardie

Trois des six supporters d'Amiens interpellés après la rencontre Reims vs Amiens samedi 2 mars au stade Delaune écopent d'une amende et d'une interdiction de stade.