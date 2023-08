Trois supporteurs de l'AC Ajaccio jugés ce vendredi pour l'agression du petit Kenzo en juin dernier à Ajaccio

Les trois prévenus ont entre 19 et 20 ans. Ils sont inconnus des services de police et de la justice et seront jugés ce vendredi devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio pour "violences aggravées au sein d’une enceinte sportive et extorsion par violence du maillot commise sur le père de Kenzo".

Ces trois supporteurs sont accusés d'avoir agressé le petit Kenzo âgé de 8 ans et son père en marge du match de championnat entre le club corse et l’Olympique de Marseille le 3 juin dernier. L'enfant atteint d'un cancer au cerveau et fan de l'OM avait été invité avec sa famille à réaliser son rêve en assistant à ce match de championnat en loge.

La famille n'assistera pas au procès à Ajaccio

Selon l'avocat de la famille, la famille ne sera pas présente à l'audience. "Leur état de santé ne leur permet pas d'y assister. Ils sont dans un état psychologique fragile" précise maître Frédéric Pourrière. L'avocat ajoute que "les parents dont la version des faits n'a jamais changé espèrent que toute la vérité sera faite sur cette soirée qui devait être inoubliable, mais pas pour ces faits-là, pour une rencontre sportive". "Le club de l'OM a été très sympathique et Kenzo essaie de retourner au stade, car le foot est sa passion et lui a permis de supporter tous ses traitements".

Deux versions des faits s'affrontent

Le père de Kenzo, selon son avocat, "maintient avoir été insulté et frappé de deux coups-de-poing dans la loge par un premier supporter qui l'a obligé à donner son maillot de l’OM. Selon le père, Kenzo qui se trouvait dans la loge a été bousculé et blessé à la joue".

Les prévenus eux, admettent s’être rendus dans la loge en question pour récupérer le maillot du papa, mais sans violence et après avoir été provoqués par le père de l'enfant. Ils nient également avoir commis une quelconque violence sur le jeune Kenzo.

Laissés libres à l'issue de leur garde à vue, les supporteurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec "une interdiction de fréquenter une enceinte sportive" jusqu'à leur procès.

Cette affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux et des média avait suscité une immense vague d'émotion et des réactions jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République avait réclamé des "sanctions fortes" pour les agresseurs.

