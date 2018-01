Vendin-le-Vieil, France

Quatre surveillants de la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais ont été violemment agressés par un détenu ce jeudi. L'agression a eu lieu vers 16h.

Selon le syndicat UFAP Unsa, l’homme a attaqué les trois surveillants à l’ouverture de sa cellule avec une paire de ciseaux et un couteau de cantine en criant « Allah Akhbar ». Trois des agents ont été transportés aux urgences par les services pénitentiaires pour des blessures au cou et aux côtes pour des coupures. Le 4e est plus sérieusement blessé au cuir chevelu mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Condamné après les attentats de Djerba, mis en cause dans les attentats du 11 septembre

Le détenu est Christian Ganczarski, un Allemand condamné après les attentats de Djerba, en Tunisie, en 2002. Il était en fin de peine et attendait son extradition pour les Etats-Unis où il doit comparaître car il aurait participé à la formation des pilotes des attentats du 11 septembre 2001 à New York.

Il était placé à l’isolement depuis ce week-end car il avait proféré des menaces ces derniers jours et affirmé qu'il ferait tout pour ne pas être extradé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste.

La prison de Vendin-le-Vieil est un établissement de haute sécurité. Elle peut accueillir environ 230 détenus et a été conçue pour les personnes violentes ou condamnées à de longues peines. Depuis son ouverture en 2015, cette prison a été le théâtre de plusieurs épisodes de violences.