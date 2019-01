Trois suspects arrêtés après la mort d'un habitant de Piolenc

Piolenc, France

L'homme d'une soixantaine d'années qui a été retrouvé mort samedi 12 janvier à Piolenc (Vaucluse) a été tué de plusieurs coups de couteau. Trois notamment ont été mortels car ils ont touché des organes vitaux. C'est ce que confirme l'autopsie réalisée ce mardi à Nîmes. Trois hommes ont été arrêtés lundi et ont été placés en garde à vue. Il y aurait parmi eux l'auteur présumé, connu pour toxicomanie, ainsi que deux autres personnes interpellées pour non dénonciation de crime. Les trois gardes à vue sont prolongées jusqu'à mercredi après-midi.

La victime tenait une maison d'hôte. Elle a été découverte dans l'une de ses chambres d'hôtes, dévêtue et partiellement attachée à un fauteuil. Son corps présentait de multiples coupures et des objets sexuels se trouvaient à proximité. L'une des pistes retenue est celle d'un crime manifestement crapuleux dans un contexte de mauvaise rencontre, liée à un échange de relations sexuelles. Les enquêteurs doivent maintenant définir dans le détail la répartition des rôles dans cette affaire et le déroulé des faits.