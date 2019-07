Trois suspects proches de l'extrême droite incarcérés suite à l'assaut d'un bar nantais

Nantes, France

Sur les cinq suspects déférés devant le parquet de Nantes, trois ont été mis derrière les barreaux provisoirement, deux autres sont placés sous contrôle judiciaire. Un juge d'instruction a été nommé pour enquêter sur l'attaque du Hopopop Café, près de la place Bouffay, qui a eu lieu dans la nuit de vendredi 5 à samedi 6 juillet.

Des hommes cagoulés ont pris d'assaut le bar

Ce samedi matin, à 0h30, une dizaine d'hommes a fait irruption dans le Hopopop café. Certains portaient des cagoules, voire des casques de moto, des gants coqués et des matraques. Ils ont agressés des clients et cassé du mobilier. D'après un enquêteur, les suspects sont "connus des milieux d'extrême droite". Certains sont nantais, d'autres viennent de plus loin dans la région.