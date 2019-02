Plus de trois tonnes de drogues incinérées par la police

Mercredi 20 janvier, plus de 3 tonnes de drogues ont été incinérées par la police. De l'herbe et de la résine de cannabis, mais aussi de la cocaïne saisis les mois précédents, soit plus de 22 millions d'euros de drogues, détruits dans l'incinérateur de Lunel-Viel.

Lunel-Viel, France

Une camionnette banalisée déboule sur le site d'Ocréal, à Lunel-Viel, escortée de plusieurs voitures à gyrophares. Les policiers sortent cagoulés et lourdement armés. Il faut dire qu'ils transportent le fruit de plusieurs mois de travail : plus de trois tonnes de drogues saisies sur différentes opérations, qui doivent être détruites.

22 millions d'euros de drogues

2960 kilos de résine, 230 kilos d'herbe, 60 kilos de cocaïne : toute cette cargaison va partir en fumée dans l'incinérateur. "Ce sont des produits qui étaient destinés à la zone autour de Montpellier, et qui ne se retrouveront pas sur le marché illicite" déclare le procureur de la République Christophe Barret, satisfait. "Ça montre le travail du Service Régional de Police Judiciaire de Montpellier qui est un travail de l'ombre, qui ne se voit pas. " Des centaines d'heures d'enquêtes se cachent derrière les drogues saisies.

Ce matin, 3 tonnes de drogues saisies ces derniers mois par la SRPJ de Montpellier ont été incinérées à Lunel-Viel. Au total, plus de 22 millions d'euros de cannabis et de cocaïne sont partis en fumée. pic.twitter.com/aQryrgoPmA — France Bleu Hérault (@bleuherault) February 20, 2019

Les portières de la camionnette s'ouvrent : une odeur d'herbe envahit l'air. En ahanant, les policiers déchargent les drogues, le cannabis encore dissimulé dans des sacs de croquettes pour chien. Au milieu, une valise rose. "Cette valise vaut plus que le reste du fourgon", sourit un policier sous sa cagoule. A l'intérieur : 50 kilos de cocaïne. Au total, c'est plus de 22 millions d'euros de drogue qui vont partir en fumée.

Les stupéfiants transformés en électricité.

Une fois déchargés, les sacs sont conduits dans le four de l'incinérateur. La société a été réquisitionnée par la Justice : d’ordinaire ils ne brûlent que des déchets ménagers. "Les stupéfiants sont mélangés aux déchets. Avec, on va alimenter le four, qui va produire de la vapeur. Avec cette vapeur, on fait tourner un alternateur qui produit de l'électricité, c'est beau pour des stupéfiants!" plaisante Jean-Yves Martin, le directeur d'Ocréal.

En moins de quarante-cinq minute, l'opération est terminée : toute la drogue a été réduite en cendres.

Dans la valise rose se trouvaient 50 kilos de cocaïne : ils valaient plus cher que l'ensemble de la camionnette. © Radio France - Louise Thomann