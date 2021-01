Trois trentenaires de Messemé condamnés pour trafic de drogue

Trois trentenaires habitant Messemé à côté de Loudun dans la Vienne, ont été condamnés ce jeudi 28 janvier pour trafic de drogue. Il s'agit de deux hommes de 32 et 30 ans et d'une femme de 31 ans. Le 18 novembre dernier, les gendarmes de Châtellerault ont mené une opération chez eux. Deux des prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison, six à domicile avec bracelet électronique et 12 avec sursis probatoire pendant 2 ans. Le troisième a écopé de 12 mois de prison avec sursis probatoire de 2 ans.

Lors de l'opération de gendarmerie, les enquêteurs ont trouvé des petites quantités de drogue :herbe de cannabis, résine de cannabis et de l'héroïne. Il y avait aussi deux fusils de chasse, une carabine 22 Long Rifle, 63 cartouches de calibre 12 et plus de 2 500 € en liquide. Les gendarmes ont aussi découvert différents objets d'un vol : deux marteaux-piqueurs, deux perceuses électriques, une disqueuse, une scie sabre et un laser. Pendant l'enquête, 15 consommateurs ont été entendus en audition libre. Sept ont été convoqués devant la justice en novembre dernier, dont quatre pour usage et acquisition de stupéfiants en récidive. Huit ont eu une amende de 300 € et une obligation de stage.