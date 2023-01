Trois Ukrainiens jugés à Nancy pour le vol d'œuvres d'art dont "Le Port de La Rochelle" de Paul Signac

Les 30 et 31 janvier, trois hommes sont poursuivis à Nancy devant le tribunal de la Juridiction Interrégionale Spécialisée. Un seul va comparaître. On leur reproche des vols d'œuvres d'art dont celui, rocambolesque, d'un tableau de Paul Signac en 2018, retrouvé en Ukraine un an plus tard.

Le tableau "Le Port de la Rochelle" signé de Paul Signac, présenté ici en 2019 après avoir été retrouvé dans un appartement de Kiev en Ukraine © AFP - Sergei Supinski Ce lundi 30 janvier s'ouvre à Nancy le procès de trois personnes mises en cause dans le vol en 2018 au musée des Beaux-arts, du tableau "Le Port de la Rochelle" de Paul Signac. Attendu pendant deux jours à l'audience du tribunal de la JIRS, la Juridiction Interrégionale Spécialisée nancéienne, un seul homme. Deux autres personnes font l'objet d'un mandat d'arrêt et seront jugées par contumace. ⓘ Publicité L'enquête confiée au SRPJ de Nancy et à l'office central de lutte contre le trafic de bien culturels a pu imputer au trio d'autres vols d'œuvres d'art en France entre 2017 et 2019, dont un tableau de Renoir en 2017 à St-Germain-en-Laye mais aussi "un" Eugène Boudin et une œuvre de Galien-Laloue lors d'une vente aux enchères à Versailles en 2018. Un vol rocambolesque Au musée des Beaux-Arts de Nancy en 2018, la découverte du vol avait stupéfait tout le monde : en pleine journée, la toile de Paul Signac, datant de 1915, est découpée, seul reste le cadre... vide. Estimation du tableau : plus d'un million et demi d'euros. Il faut attendre l'année suivante , à plus de 2.000 kilomètres vers l'Est, en Ukraine pour avoir des nouvelles de l'œuvre disparue ! Lors de l'interpellation d'un suspect dans une autre affaire, les policiers venus l'arrêter découvrent au fond d'un placard de son appartement de Kiev, une toile enroulée, le chef d'œuvre disparu "Le Port de la Rochelle" de Paul Signac. La toile de Paul Signac a été restituée en 2021 à la ville de Nancy par l'ambassadeur d'Ukraine en France © Radio France - Romain Berchet Le Port de la Rochelle a été restitué en 2021 au Musée des Beaux Arts de Nancy, lors d'une cérémonie officielle à l'hôtel de Ville. L'homme attendu à Nancy nie le vol L'homme dans le box ce lundi, Vadym Huzhva, 64 ans, placé en détention provisoire depuis juin 2020, nie toute participation aux faits qu'on lui reproche. Les investigations des enquêteurs, basées essentiellement sur des images de vidéosurveillance et l'exploitation de téléphone portable prouveraient sa présence sur tous les lieux où se sont produits les vols. Le procès va durer deux jours à Nancy. La toile de Paul Signac "Le port de la Rochelle" , le 12 février 2021 enfin de retour à Nancy © Radio France - Romain Berchet À lire aussi VIDÉO - La toile volée de Paul Signac officiellement de retour au musée des Beaux-Arts de Nancy