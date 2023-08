Trois vacanciers sauvés de justesse dans une mer démontée, sur le littoral des Pyrénées-Orientales

Les sauveteurs en mer appellent à la plus grande vigilance sur le littoral des Pyrénées-Orientales. La tramontane qui souffle en rafales à plus de 80 km/h depuis jeudi rend les activités nautiques particulièrement dangereuses. En témoignent les trois sauvetages réalisés ces dernières heures, dans des conditions parfois extrêmes. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Ce jeudi vers 20 heures, un pilote de jet-ski est tombé à l'eau alors qu'il se trouvait au large de Canet-en-Roussillon. Dans une mer démontée, l'homme n'a pas réussi à remonter sur son engin et s'est mis à dériver vers le large, alors que la nuit tombait. "Son coéquipier nous indique, une fois que nous arrivons à son niveau, qu’il était à bout de force la dernière fois qu’il l’avait vu et qu’il devait dériver. Avec les conditions se dégradant très vite, les minutes sont comptées. Le concours du dragon66 permettra de retrouver le naufragé, le treuiller et le mettre en sécurité", témoigne la SNSM du Barcarès sur les réseaux sociaux.

"Les minutes sont comptées"

A peine ce sauvetage terminé, la SNSM a dû se porter au secours d'un voilier en perdition dans la tempête, à cinq miles au large du Barcarès. "Il fait nuit, les conditions sont TRES dégradées. Le bateau et son occupant sont remorqués durant deux heures, à très faible vitesse vers le port dans une mer démontée. Fin d’intervention, minuit".

Ce vendredi midi, c'est un baigneur de 28 ans qui s'est trouvé à son tour en grande difficulté dans les vagues et les courant, sur la plage de Saint-Cyprien. Heureusement, les nageurs-sauveteurs ont pu lui venir en aide et le sortir de l'eau sain et sauf. La tramontane va continuer à souffler jusqu'à dimanche soir dans les Pyrénées-Orientales. Les autorités appellent à la prudence lors des activités nautiques.

