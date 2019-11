Trois viticulteurs héraultais victimes d'actes de vandalisme dans le secteur de Montblanc

Montblanc, France

Mais qui en veut aux vignobles dans le secteur de Montblanc ? Trois viticulteurs ont porté plainte à la gendarmerie de Pézenas et Servian dans l'Hérault après des actes de vandalisme sur leur exploitation.

Avant l’été, 800 pieds de vigne ont été détruits chez l’un d’entre eux. 50 chez un autre. Le mois dernier (entre le 12 et 15 octobre), cette fois 200 plants de vigne (appartenant au domaine La Villa Sépia) ont été sectionnés au sécateur.

Les propriétaires se sont lancés en 2011 et travaillent en biodynamique sur un domaine de 5 hectares. Les pieds avaient été plantés avant l’été dans un secteur isolé au milieu de la garrigue, loin du village. Un tiers des parcelles a ainsi été vandalisé. Un acte gratuit dénoncé par Frédéric Albert, un des propriétaire. Il ne cache pas sa colère.

Ce n'est pas un touriste qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a coupé avec un sécateur et avec une façon de couper proche de celle d'un professionnel

"La taille nous fait penser à quelqu'un du métier. C'est complètement minable. On s'attaque à la vie. On s'attaque à une plante qui n'a rien demandé. C'est un acte gratuit, un acte de vandalisme pour nous toucher indirectement. Ça ne va pas nous empêcher de vivre mais bon ça va nous causer beaucoup de tracas. Un an de perdu. Une perte aussi financièrement, c'est indéniable. Donc effectivement, c'était dans le but de nuire, de nous attaquer. Moi je pense que c'est quelqu'un de malade pour faire ce genre de chose"

"Un acte totalement gratuit" déplore Frédéric Albert Copier

Celui qui a fait ça est un connaisseur

Les plants ont été coupés sous la greffe et ne pourront pas repartir. Il va falloir tout arracher. Frédéric Albert, ne voit pas qui peut bien lui en vouloir. Si ce n'est, un envieux ne supportant pas la réussite d'un autre. La villa Sépia produit 15.000 bouteilles par an et exporte une partie de sa production en Angleterre et en Ecosse. Le domaine travaille aussi avec de grands chefs étoilés.

_"_Nous sommes un tout petit domaine. On n'a pas du tout l'ambition d'acheter ou conquérir tout le village. On essaie simplement de faire notre travail du mieux possible avec une façon différente de travailler, qui est la biodynamique. On fait des vins naturels donc sans sulfite, sans produit chimique. Peut-être que ça jalouse certains de voir qu'on vend bien nos vins un peu partout en France et à l'étranger."

Une note positive

Suites à ces actes de vandalismes, une solidarité s'est mise en place dans la commune rajoute Frédéric Albert :

"Dans notre malheur, il y a beaucoup de solidarité dans le village et de soutien des gens qui se sont proposés spontanément pour venir nous aider à replanter. Ça va être un travail un peu fastidieux mais en même temps ça rapproche les gens. Quelque part, c'est l'aspect positif qu'on retiendra de cette affaire"