Trois voitures impliquées dans un accident sur l'autoroute A35, entre Mulhouse et Bâle

Trois voitures sont impliquées dans un accident de la route qui s'est produit vers 7h15 sur l'autoroute A35, dans le sens Mulhouse-Bâle, ce dimanche 6 août. L'accident a eu lieu à hauteur de Sierentz.

L'un des véhicules a fait plusieurs tonneaux, indique le Service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin. On ne sait pas pour le moment s'il y a des blessés. Les pompiers et la gendarmerie sont sur place.

Plus d'un kilomètre de bouchons

La voie de circulation lente a été neutralisée et la bretelle d'accès entre Mulhouse et Sierentz a été fermée. Vers 7h50, un embouteillage d'1,5 kilomètre s'était déjà formé.