Trois voitures incendiées à Clermont-Ferrand dans la nuit de la Saint-Sylvestre

Une nuit de la Saint Sylvestre plutôt calme à Clermont-Ferrand et ses environs. Les pompiers ont malgré tout dû intervenir pour des feux de véhicule, trois voitures et un scooter dans la nuit du 31. Des incendies qui se sont déclarés entre 22h45 et minuit, dans les secteurs de Gomel Chanturgue et Château des Vergnes. Les pompiers sur place ont rapidement pu les maitriser.

Plus tôt ce samedi matin, 35 pompiers ont également dû intervenir rue du Château des Vergnes pour un incendie dans un immeuble pour un feu de chambre au 7ème étage. Aucune victime n'est à déplorer, l'occupant de l'appartement concerné a dû être relogé. Une enquête de police est en cours pour déterminer les causes de l'incendie.