Trois voitures se percutent à Carly : 10 victimes dont deux enfants en urgence absolue

Trois voitures se sont violement percutées dans la nuit de samedi à dimanche 25 juillet à Carly, dans le Pas-de-Calais. L'accident a fait 10 victimes, dont deux fillettes de 9 et 13 ans, ainsi qu'une dame de 70 ans en urgence absolue. Un des conducteur était alcoolisé selon les gendarmes..

L'accident a été d'une telle violence qu'une des trois voitures impliquée a fini dans un champ de la commune de Carly, dans le Pas-de-Calais, dans la nuit de samedi à dimanche 25 juillet. Les 10 occupants ont été blessés, dont trois gravement.

Deux fillettes et une femme de 70 ans en urgence absolue

L'une des passagère, une dame de 70 ans, a été héliportée en état d'urgence absolue à l'hôpital d'Amiens. Dans le deuxième véhicule, deux petites filles de 13 et 9 ans, sont également dans un état critique et ont été transporté à l'hôpital de Lille.

Deux adultes de 34 et 36 ans voyageaient avec les deux enfants, ils sont en urgence relative à Boulogne. Trois personnes âgées, deux hommes de 81 et 75 ans, et une femme de 79 ans, sont pris en charge au Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil.

Une conduite en état d'ivresse

Le troisième conducteur, un homme de 49 ans qui roulait seul, est "positif à l'éthylotest" affirment les gendarmes. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait d'abord percuté par derrière une première voiture aux alentours de 22h ; elle circulait dans le même sens que lui. Il se serait ensuite déporté sur la voie en face, et aurait percuté de plein fouet la troisième voiture qui arrivant dans l'autre sens. Il est toujours à l'hôpital à Montreuil, il n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs de la brigade de Desvres, mais il devrait probablement être rapidement placé en garde à vue.