Trois vols par ruse à Darnétal, Bihorel et Sotteville-les-Rouen : la police appelle à la prudence

Des personnes âgées ont été piégées ce lundi à Darnétal, Bihorel et Sotteville-les-Rouen à Darnétal par une femme, qui a menti pour s'introduire chez les vieilles dames et leur dérober bijoux et argent.