Des recherches organisées à Troisfontaines pour tenter de retrouver une adolescente de 17 ans

Troisfontaines, France

Il n'y a toujours pas de nouvelles de l'adolescente disparue à Troisfontaines, près de Sarrebourg (Moselle) dans la nuit de dimanche à lundi. Des recherches sont organisées par ses proches ce mercredi soir, avec l'aide de l'association cynotechnique67. Rendez-vous est donné sur le parking du terrain de foot de la commune de Troisfontaines à 17h30, selon un message posté sur Facebook. Vous pouvez venir apporter votre aide.

Ilana Hermann a quitté le domicile familial dans la nuit du dimanche 21 avril au lundi 22 avril et depuis son téléphone ne répond plus. Elle mesure environ 1,65m, elle a les cheveux blonds vénitiens et porte peut être un long manteau noir selon sa famille.