Troisième accident mortel en moins d'une semaine sur les routes du Nord Franche-Comté

Un homme de 36 ans est mort au volant de sa voiture jeudi soir sur la départementale 438 qui relie Héricourt et Montbéliard. Son passager est gravement blessé. C'est le troisième accident mortel en moins d'une semaine dans la région.

Vers 22H jeudi soir les pompiers du Doubs et de Haute-Saône reçoivent plusieurs appels. Une voiture vient de faire plusieurs tonneaux sur la départementale 438 qui relie Héricourt à Montbéliard. Deux hélicoptères, deux ambulances et des fourgons avec du matériel de désincarcération sont alors dépêchés sur place. Deux hommes se trouvent à bord de la voiture accidentée, incarcérés. Le passager de 41 ans est sorti du véhicule et transporté sur Besançon par hélicoptère. Mais les secours ne pourront rien pour le conducteur de 36 ans qui décède sur place.

Deux autres accidents mortels cette semaine

C'est le troisième accident mortel sur les routes du Nord Franche-Comté en moins d'une semaine. Mardi, un premier accident de circulation à Réchésy dans le Territoire de Belfort mardi a fait un mort. Un homme de 30 ans qui pourrait, selon les premiers éléments de l'enquête, avoir roulé trop vite. Jeudi matin très tôt à Belfort, un motard et une piétonne de 31 et 29 ans sont morts également suite à une collision. Une enquête à là été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame. Un autre drame a été évité de peu mardi à Belfort. Un enfant de deux ans et demi a été renversé par une voiture mais s'en est sorti avec blessures légères.