Troisième jour d'audience au procès Séréna à Tulle : "Je ne me suis jamais occupée de Séréna" affirme Rosa Da Cruz

Tulle, France

Séréna était-elle une chose ou un enfant pour sa mère ? C'est sur cette question qu'ont tourné hier une grande partie des débats au procès devant les assises de la Corrèze de Rosa Da Cruz. Au troisième jour d'audience la mère a été très longuement interrogée. Difficile cependant de conclure si effectivement celle-ci a considéré sa fille comme une chose même après sa naissance, un déni de grossesse et d'enfant, c'est sa ligne de défense. Car souvent les actes à l'époque de Rosa Da Cruz envers sa petite fille contredisent ses affirmations à la barre.

J'avais cette chose. Il fallait qu'elle vive" - Rosa Da Cruz

Rosa Da Cruz décrit l'accouchement de Séréna. "Je l'ai même pas tirée elle s'est expulsée toute seule. C'était horrible" assure-t-elle. Elle a ensuite donné un biberon de lait de vache à l'enfant. "N'est-ce pas contradictoire de maintenir une chose en vie" interroge le président.

"J'avais cette chose, il fallait qu'elle vive" répond l'accusée. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas". Les questions fusent et les réponses sont de plus en plus terribles. "En fait je ne me suis jamais occupée de Séréna, je ne l'ai jamais prise dans mes bras, ne lui ai jamais fait un câlin". "Vous la nourrissiez tout de même" rétorque le président. "Occasionnellement" répond Rosa Da Cruz en larmes.

L'authenticité dans ses contradictions

Mais souvent Rosa Da Cruz se contredit, et dit le contraire de ce qu'elle avait dit lors de l'instruction. Pour Marie Grimaud, l'une des avocates des associations parties civiles, cela montre que Rosa Da Cruz se défend "avec une thèse qui n'a rien à voir avec sa situation. Elle est enfermée dans une défense de déni de grossesse".

Au contraire c'est là l'authenticité de Rosa Da Cruz selon son avocate. "Rosa Da Cruz n'a pas la capacité de dire exactement comment elle s'est occupée de cette enfant affirme Chrystel Chassagne-Delpech. Elle ne peut pas donner une version constante parce qu'elle ne le sait pas elle-même."