Troisième jour de lutte contre les flammes à Saint-Sauveur en Meurthe-et-Moselle

L'incendie s'est déclaré ce jeudi sur la commune de Saint-Sauveur dans le sud-est de la Meurthe-et-Moselle, à la frontière avec les Vosges, le Bas-Rhin et la Moselle. Les flammes ont détruit près de 10 hectares de forêt. Au plus fort de l'incendie, 35 engins ont été mobilisés, soit plus de 70 pompiers.

Ce samedi matin, les secours sont toujours sollicités avec huit camions spécialisés. Désormais, 100 hectares de végétation sont protégés.