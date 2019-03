Troisième nuit d'émeutes quartier Mistral à Grenoble

Par Laurent Gallien, France Bleu Isère

Depuis samedi soir et la mort de deux jeunes du quartier qui tentaient à scooter d'échapper à un contrôle de police, des groupes cassent, brûlent des voitures et agressent policiers et pompiers quartier Mistral à Grenoble. Des cocktails Molotov ont même été utilisés cette nuit de lundi à mardi.