Nantes, France

Troisième nuit de violences à Nantes avec encore de nombreux incendies et de nouveaux quartiers touchés. Les dernières heures ont été c'est tendues mais plutôt calme au Breil d'où tout est parti. En revanche, dans la nuit de jeudi à vendredi, les quartiers Bottière et du Bout-des-Pavés ont été la scène de violences à leur tour.

Les mecs sont tellement intelligents qu'ils ont cramé une station essence #Nantespic.twitter.com/8m4qAIlCTC — Sambuate (@filzz1) July 5, 2018

Lycée, station-essence et de nombreuses voitures

Il semble que c'est le quartier Bottière qui ait été le plus touché avec, en particulier, le lycée Léonard-de-Vinci, touché par un incendie. Il y a plusieurs versions qui circulent : est-ce que c'est un feu de voitures qui s'est propagé ? Est-ce qu'il y a eu une intrusion ? Toujours est-il qu'à proximité, une station service a aussi été incendiée.

[#ViolencesUrbaines] à #Nantes : prenez garde aux rumeurs.

Aucune détonation bd jules Verne ou explosion au Lycée De Vinci quartier bottière à Nantes.

Aucun blessé (5 personnes relogées suite à incendie Lycée)



❗️Ne relayez que les informations émanant de sources fiables. pic.twitter.com/Kr4Dom3ZnL — Police Nationale 44 (@PoliceNat44) July 6, 2018

Pour le reste, essentiellement des feux de voitures, plus d'une soixantaine depuis jeudi soir, en grand nombre, notamment dans le quartier du Bout-des-Pavés, au nord de Nantes. Lui non plus, n'avait pas été touché jusque là.

C'est reparti à Bellevue, aux Dervallières et surl'île de Nantes

Et ça continue à Bellevue, aux Dervallières, sur l'île de Nantes... À chaque fois, ce sont les mêmes images : des flammes dans la nuit et des carcasses de voitures, retournées, au milieu de la chaussée. Comme la veille, un cocktail Molotov a été contre un fourgon de police dans la cour du commissariat de Saint-Herblain.

Au Clos-Toreau, un adolescent de 14 ans a été arrêté avec un bidon d'essence et des mèches.

Le début de soirée avait pourtant été plutôt calme après la mise en garde à vue du policier qui a tué un jeune homme de 22 ans et après la marche blanche en sa mémoire.