Troisième procès AZF : 3 ans de prison avec sursis et des amendes requis par le parquet général

Dans le troisième procès de la catastrophe AZF, le parquet général de la cour d'appel de Paris requiert jeudi 3 ans de prison avec sursis contre l'ancien directeur de l'usine et 225.000 euros d'amende contre Grande Paroisse, la filiale de Total propriétaire du site.

A l'issue de deux jours et 8 heures de réquisitions, les deux avocats généraux de la cour d'appel de Paris ont demandé jeudi d'une part 3 ans de prison avec sursis et 45.000 euros d'amende contre Serge Biechelin l'ancien directeur de l'usine AZF de Toulouse et d'autre part 225.000 euros d'amende contre Grande Paroisse la filiale de Total exploitant le site. Des réquisitions qui correspondent aux peines prononcées lors du deuxième procès en appel.

L'un des deux avocats généraux a affirmé que des peines plus lourdes auraient pu être demandées pour sanctionner des fautes "délibérées" mais que le délais entre les faits et ce procès devait" profiter aux prévenus". La veille son collègue avait affirmé "qu'il n'y avait pas de mystère AZF" et que la catastrophe du 21 septembre 2001 qui a fait 29 morts était due à un accident consécutif à des "fautes lourdes".

