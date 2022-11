Tronçonneuse, hurlements, cutter : un homme condamné pour avoir fait vivre un "enfer" à ses voisins à Jussey

Un conflit de voisinage qui se transforme en huis-clos étouffant et bruyant. Un homme de 40 ans a été condamné, jeudi 3 novembre, à douze mois de prison avec sursis devant le tribunal correctionnel de Vesoul. Il doit également verser 6.200 euros de dommages et intérêts répartis entre ses dix victimes. Six d'entre elles sont ses voisins, les quatre autres sont des gendarmes.

ⓘ Publicité

Quand cet homme emménage en avril dernier à Jussey dans le nord de la Haute-Saône, dans une rue calme, où tout le monde se connait depuis des années, tout se passe bien pendant les premières semaines. "Personne ne le connaît, personne n'a d'a priori sur lui", explique l'avocate des voisins, la bâtonnière du barreau de Vesoul Me Anne Lagarrigue. Il est accueilli "comme un nouveau voisin". Dans sa maison achetée par son frère et sa mère, il y a beaucoup de travaux à faire notamment dans le jardin laissé à l'abandon par l'occupant précédent.

Des hurlements toute la journée

Le nouvel arrivant se met donc à la tâche à l'aide notamment de sa tronçonneuse. Un outil bruyant qu'il démarre en plusieurs occasions "juste avant la limite de tapage diurne", rappelle la présidente du tribunal. A ce bruit s'ajoutent, selon les voisins, "des hurlements pendant des heures" et "régulièrement la musique à fond à 6h du matin". Une nuisance sonore quasi-perpétuelle de juin à septembre qui s'accompagne d'injures et de menaces très précises : "Toi le cardiaque je vais te crever" ou "espèce de sale gouine".

Plusieurs voisins font reconnaitre les conséquences psychiques de ces agressions par un certificat médical. Leur avocate raconte qu'ils ont la sensation de "perdre leur liberté" et finissent par "s'autoconfiner". Une des voisines calcule quand son voisin agressif est absent pour aller à la boîte aux lettres. Une autre se fait raccompagner chez elle de peur de tomber sur lui. Il devient l'"enfer incarné", selon Me Lagarrigue.

Un "étranger" contre "des gens qui se connaissent tous"

Pour le prévenu, c'est "une histoire de conflit de voisinage qui s'est envenimée". Il nie ou minimise la plupart des faits qui lui sont reprochés. Celui qui est né en Alsace se défend en évoquant ses origines turques, se dit victime de racisme. "J'étais un étranger au village", affirme-t-il à la barre. Il rapporte des propos entendus à la terrasse d'un bar : "Nous, on vote Zemmour, tu n'as rien à faire ici."

A travers sa défense, l'idée d'un complot transparait. Il évoque "des gens qui se connaissent tous". Au sujet d'une altercation en terrasse d'un bar durant laquelle il aurait prononcé des injures à l'encontre du sénateur et maire de Jussey Olivier Rietmann, qui n'est pas là à ce moment-là, il accuse le patron du bar de produire un faux témoignage parce qu'il serait "un ami" de l'élu. Un autre jour, toujours dans un bar, il menace le propriétaire d'un chien qui l'a agressé auparavant avec un cutter.

Des altercations avec les gendarmes

Pendant ces trois mois de tensions dans ce quartier de Jussey, les gendarmes sont appelés à de multiples reprises autant par le prévenu que par ses voisins. Du 16 au 17 juillet, ils sont sollicités à 16 reprises, soit une intervention tous les deux jours en un mois. Plusieurs plaintes sont déposées.

Cette escalade des tensions finit en apothéose début septembre quand les gendarmes viennent chercher le prévenu à son domicile pour le mettre en garde à vue. Il les insulte copieusement. Des propos qu'il ne nie pas, qu'il explique même regretter. Arrivé devant la brigade, il tombe par terre. Selon les militaires, il se laisse tomber. Lui parle d'un malaise parce qu'il est claustrophobe, qu'il vient de se réveiller et qu'il n'a pas mangé. Dans la cellule, il hurle et se débat. "Les gendarmes sont contraints de le plaquer au sol", relate la présidente du tribunal. "Je me retrouve avec un genou sur le torse, j'ai peur de mourir", se souvient-t-il. En tentant de se dégager, il mord le bras d'une gendarme.

Interdiction de paraitre à Jussey pour trois ans

Une expertise psychiatrique conduite pendant l'enquête révèle que le quadragénaire présente une personnalité borderline avec une instabilité et une impulsivité caractérisées dans les infractions relevées. Interrogé sur son rapport avec la drogue, il explique avoir arrêté le THC (psychotrope présent dans le cannabis) au profit du CBD. Mais "ce n'est pas juste un doux illuminé" pour l'avocate des voisins : "Son intelligence il parvient bien à l'utiliser pour faire peur aux gens."

"Sous ses air de petite victime fragile, il est quand-même agaçant" - Me Lagarrigue, avocate des voisins

L'avocate des gendarmes, Me Anaïs Petit, le compare à "une grenade dégoupillée qui peut sauter à tout moment". "Jussey doit retrouver son calme", demande-t-elle. "Il faut rendre [aux voisins] leur sérénité", réclame Me Lagarrigue. Sérénité et calme leur seront rendus puisque leur voisin infernal a interdiction de remettre les pieds à Jussey pendant trois ans.