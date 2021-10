Trop d'alcool au volant durant le week-end dans le Finistère

Le beau temps de la mi-octobre pour un week-end propice aux apéritifs prolongés et aux fêtes, les gendarmes ont remarqué beaucoup d'alcool au volant en soirée, et particulièrement vendredi soir dans le nord Finistère. Les gendarmes s'étaient munis de leurs éthylotests dans le secteur de Saint-Pol-de-Léon, près de Morlaix et ont contrôlé 100 véhicules entre 23h30 et 2 heures du matin.

Ils ont intercepté sept conducteurs en état d'ivresse au volant, l'un d'eux a même tenté de prendre la fuite. Il a été interpellé trois kilomètres plus loin, un pneu éclaté, et placé en garde-à-vue. La voiture est partie en fourrière.

Les gendarmes ont aussi intercepté des automobilistes conduisant sous l'emprise de la drogue et ont retrouvé une arme dans une voiture.

28 personnes ont été mobilisées, dont 11 douaniers et deux équipes cynophiles.