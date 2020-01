Bretagne : un cumul d'opérations de sauvetages de kite-surfeurs

Douarnenez, France

Les vents forts sont aussi dangereux que tentant pour les amoureux de sensations fortes. Ce jeudi, le Cross Corsen a été sollicité pour un "cumul d'opérations" estime la Préfecture maritime. Trois opérations ont été déclenchées pour secourir des kite-surfeurs en difficulté.

Une voile perdue en baie de Douarnenez

Les secours ont été appelés ce midi car une une voile à la dérive avait été aperçue en baie de Douarnenez. Sans nouvelles du kite-surfeur, le Cross Corsen a engagé une opération de recherche et de secours en collaboration avec la station SNSM et le Dragon 29 de la sécurité civile. Heureusement, le kite-surfeur était sain et sauf et a rencontré les gendarmes qui patrouillaient à terre. La Préfecture maritime rappelle qu'en cas de perte de voile, il est impératif de prévenir le Cross pour signaler que vous êtes en sécurité et ainsi éviter d'engager inutilement des moyens.

Trois personnes secourues à Lancieux

Dans l'après-midi, deux opérations ont été également coordonnées à Lancieux, dans les Côtes d'Armor. Des témoins ont vu des kite-surfeurs en difficulté à cause du vent de terre qui soufflait. De nouveau, la SNSM et les pompiers du SDIS 22 ont été engagés. Trois personnes ont été sauvées au total.