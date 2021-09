Trop d'incivilités et d'excès de vitesse sur le fleuve Charente, victime de son succès

La Charente attire de plus en plus de monde. Si bien que les autorités tirent la sonnette d'alarme : il y a trop d'incivilités, trop d'excès de vitesse. Les gendarmes ont patrouillé sur le fleuve le week-end du 25 et 26 septembre. Une opération prévention, pour rappeler les règles en vigueur.

La saison estivale s'éloigne. Ce week-end du 25 et 26 septembre, le ciel était menaçant une bonne partie de la journée. Mais finalement, il fait beau. Alors, les cygnes profitent du fleuve Charente, tout comme quelques tortues, et même une vache, allongée sur la berge. Et bien sûr, quelques plaisanciers ont eux aussi décidé de profiter de la quiétude du cours d'eau.

Une quiétude qui a tendance à disparaître. Les autorités ont remarqué qu'il y a maintenant trop d'incivilités, trop d'excès de vitesse. "Nous avons revu et réadapté les règles il y a presque un an justement parce qu'il y a de plus en plus de monde", avance une membre du Département.

Un club d'aviron a porté plainte cet été

Les petites embarcations d'aviron doivent cohabiter avec les bateaux de plaisance et les barques de pêcheurs. © Radio France - Lise Dussaut

Depuis décembre 2020, la vitesse est limitée à cinq km/h dans les zones les plus citadines. C'est notamment le cas pour traverser Saintes. Pour les autres tronçons, "tout est détaillé dans l'arrêté, selon les zones de vitesse, les skis nautiques..." précise Rémi, gendarme et membre de la brigade nautique.

Il faut que tout le monde arrive à cohabiter

En fait, "comme il y a plus de monde, il faut que tout le monde arrive à cohabiter", résume le gendarme. Les bateaux de plaisance, mais aussi les pêcheurs, et toutes les embarcations plus petites, sans moteur : tous ceux qui pratiquent un sport, comme l'aviron. Le club d'aviron saintais a eu très peur cet été. "On a même déposé une plainte. Un énorme canot moteur s'est amusé à tourner autour d'une gamine de 11 ans. Il a fait des grosses vagues. Cela aurait pu être grave", se rappelle Florian, entraîneur.

Quelques inconscients

La vitesse est maintenant limitée à cinq km/h sur les tronçons qui traversent des villes, comme à Saintes. © Radio France - Lise Dussaut

Le fleuve Charente, c'est son lieu de travail. Depuis son bateau où il observe et suit ses élèves, il l'a constaté : "On croise de plus en plus des bateaux de plaisance mer, ils sont petits mais ont des moteurs performants, et eux font de la grosse vague." Alors lui même veut rassurer : "Ce sont quelques inconscients. Mais ça n'est pas la majorité". Constat partagé par la brigade nautique.

Ce week-end, elle a rappelé les règles en vigueur, mais n'a mis aucune amende. "La prochaine fois, ce ne sera pas pareil", prévient Rémi.