Trop de chiens sans laisse : à Quimper, la police va verbaliser

La laisse contre le laisser-faire : à Quimper, la police constate qu'il y a trop de chiens qui ne sont pas tenus en laisse par leur maître. Les policiers ont débuté ce jeudi une campagne de verbalisation, elle va se poursuivre pendant plusieurs semaines dans la rue, dans les parcs et jardins.

"Le règlement sanitaire départemental prévoit généralement que les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone urbaine que s'ils sont tenus en laisse", détaille le site officiel service-public.fr. Mais à Quimper, un arrêté de 2005 précise que tout chien, quelle que soit sa catégorie doit être tenu en laisse à l'extérieur. Le code pénal précise : "Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe." Soit 35 euros, avec possibilité d'être minorée à 22 euros.

"Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun", rappelle le code rural et de la pêche maritime. Il s'agit des Pit-bulls, Boerbulls, Tosas, Rottweillers et assimilés pour les chiens d'attaque, de garde et de défense.