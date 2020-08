Trop de tapages diurnes et nocturnes dans la Vienne cet été

Est-ce une conséquence de la privation des relations sociales pendant le confinement ? Depuis le début de l'été, les Poitevins multiplient les rencontres, apéros et autres soirées, occasionnant une nuisance sonore pour les voisins. Le nombre de tapages diurnes et nocturnes a augmenté de 30% cet été.

Une amende en cas d'intervention des forces de l'ordre

La préfecture rappelle qu'en cas de tapage, le mieux c'est d'abord d'en parler à l'amiable avec son voisin, mais si les forces de l'ordre se déplacent, l'auteur du trouble pourra être sanctionné. Montant de l'amende : 68 euros si vous payez tout de suite, 180 en cas de majoration. Les forces de sécurité pourront également confisquer la sono, la chaîne hi-fi ou tout ce qui sert au tapage.