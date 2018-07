Des jeunes conducteurs en excès de vitesse sur une route à double voie, et des vitesses excessives sur l'autoroute A7. Les gendarmes ont initié leurs premiers contrôles des vacances. Et ce ne seront pas les seuls.

Cadenet, France

Premier week-ends de départs en vacances, et les excès de vitesse ne prennent pas de vacances. Samedi, entre 22 heures et 23 heures, ils se sont postés entre Cadenet et Lauris, en sud Vaucluse. Cette portion, double voie sans séparateur central, est maintenant limitée à 80 km/h. La brigade motorisée a relevé cinq infractions importantes, trois ont fait l'objet de rétentions de permis de conduire, uniquement d'ailleurs pour de jeunes conducteurs et jeunes conductrices : 127 km/h, 129 km/h et 133 km/h.

Pas mieux sur l'autoroute A7 en vallée du Rhône, l'escadron de sécurité routière contrôlait également samedi. L'équipe rapide d'intervention, à bord de sa Megane RS a intercepté sept conducteurs à grande vitesse, ce qui a donné lieu à rétention du permis de conduire pour un automobiliste roulant à 171 km/h. L'escadron a aussi arrêté deux conducteurs en train de téléphoner, deux roulant uniquement sur la voie de gauche, un autre qui franchissait un zebra, et un dernier qui n'avait pas de siège-auto pour son bébé.

Et les gendarmes préviennent, ils sont mobilisés tout l'été.