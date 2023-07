Trottinettes électriques : 5 jeunes à l'hôpital après trois accidents la même nuit à Poitiers

3 accidents de trottinettes électriques, en quelques heures. Les faits se sont passés à Poitiers, dans trois quartiers distincts, dans la nuit de samedi à dimanche. Au total, cinq jeunes ont été blessés et ont été transportés au CHU d'après la police.

ⓘ Publicité

Le premier accident est survenu vers 2h15 au niveau du boulevard du Pont Joubert. Un garçon circulant à trottinette, et sa passagère derrière lui, ont grillé un feu rouge et percuté une voiture. Les deux jeunes âgés d'une vingtaine d'années (22 et 23 ans) ont été blessés.

Un autre accident s'est produit un peu plus tard dans la nuit, vers 6h30 du matin, rue des Carmélites. Deux jeunes garçons âgés de 20 et 19 ans, sur la même trottinette, ont perdu le contrôle de l'engin et sont tombés. La police évoque également un dernier accident, rue des petites vallées. Un homme d'une trentaine d'années a perdu le contrôle de sa trottinette.

Les cinq jeunes ont été transportés à l'hôpital de Poitiers pour des examens. Les pronostics vitaux ne sont pas engagés d'après la police, qui appelle les deux-roues à la plus grande vigilance.