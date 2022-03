Trou à Saint-Étienne Monthieu : un an après, des travaux de sécurisation doivent encore avoir lieu

C'était il y a un an à Saint-Étienne Monthieu : un affaissement de terrain en pleine nuit derrière le restaurant chinois O dragon et la formation d'un trou de quinze mètres dans le sol au matin du 3 mars. Le trou continuait à s'agrandir au petit matin avant de se stabiliser sur près de 100m2.

Les experts géologues ont vite confirmé ce dont tout le monde se doutait du fait du gruyère stéphanois hérité de l'activité minière. C'est une galerie desservant l'ancien puits Robert qui s'est effondrée.

Le trou a d'abord été rebouché avec 1 000 m³ de roches et plusieurs couches de béton. Le restaurant chinois a ainsi pu rouvrir dès l'été dernier. En revanche, le bâtiment qui abritait un vendeur de chaussures et un magasin d'articles de fêtes est toujours fermé. À l'arrière, des poutres métalliques soutiennent ce qu'il reste de la structure.

Les deux-tiers du bâtiment doivent être démolis

"Il faut sécuriser le site de façon plus pérenne en construisant une grande dalle, explique Carole Christophe, responsable du pôle Risques sanitaires des sols et sous-sols, à la Direction régionale de l'environnement et de l'aménagement d'Auvergne-Rhône-Alpes. On va démolir une partie du bâtiment, celle qui a été la plus affectée, les deux-tiers environ. Donc, le local de Crazy Fêtes et le local vide vont être expropriés. Le magasin de chaussures, une fois qu'on aura pu sécuriser le toit du bâtiment lui, va pouvoir reprendre".

Ces travaux pourraient avoir lieu ces prochains mois et MRJ Chaussures pourrait rouvrir d'ici la fin de l'année. Tout dépend du temps que prendront les expropriations, l'État devant racheter les deux locaux concernés.