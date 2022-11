Trouville-sur-Mer va perdre un de ses clochers !

"On n'est plus à savoir si le clocher va tomber, on en est à se demander quand cela va arriver" : l'adjoint en charge de la sécurité à la ville de Trouville-sur-Mer est très clair, la dépose du clocher est "une urgence absolue". Les experts ont rendu un verdict sans appel et les architectes s'activent désormais pour rendre l'opération possible au plus vite : des maquettes et une modélisation 3D de l'édifice religieux datant du XIXème siècle sont en cours de réalisation. La mairie espère pouvoir démonter le clocher fin novembre, début décembre.

L'église Notre Dame de Bonsecours, patrimoine trouvillais

Un périmètre de sécurité d'une trentaine de mètres autour de l'église Notre Dame de Bonsecours a été établi © Radio France - Elodie Touchais

Dans ce quartier de maisons à colombages coincé entre l'hôtel de ville et la mer, les riverains ne cachent pas leur attachement à cette église fermée au public depuis 2018. "C'est l'âme du quartier" assure Sylvie, rejointe par Annie qui la considère même comme incontournable "pour la balade quotidienne du chien ou quand on va à la plage". La retraitée installée ici depuis six ans se souvient qu'avant "il y avait une horloge et un clocher qui sonnait" et maintenant "on va en enlever un morceau".

Le lanternon et l'octogone en bois vont être enlevés

Le clocher qui culmine à 31 mètres vacille et menace aujourd'hui de s'effondrer : le lanternon et l'octogone en bois vont devoir être déposés. Et Sylvie dont l'appartement à une vue imprenable sur l'église se retrouve aux premières loges, "ça peut tomber sur mon balcon, j'ai un ami qui est au cinquième étage et qui regarde tous les jours de quel côté le clocher tangue !" raconte celle qui a toujours vécue dans le quartier.

Le lanternon et l'octogone doivent être enlevés © Radio France - Elodie Touchais

Deux grues de 100 tonnes nécessaires pour déposer le haut du clocher

L'opération de démontage va nécessiter d'importants moyens explique Stéphane Sabathier, l'adjoint en charge de la sécurité. Les architectes travaillent en ce moment à modéliser en 3D l'ensemble de l'église et de son clocher. Une fois cette partie technique réalisée, deux grues de 100 tonnes devront être installées au pied de l'édifice. Le clocher déposé sera ensuite remis au service technique de la ville chargé de le restaurer pour pouvoir ensuite le remettre en place. En attendant, un périmètre de sécurité a été établi, une vingtaine de riverains évacués. Trois familles ont du être relogées par la ville.

L'église Notre Dame de Bon secours doit ensuite être transformée en lieu culturel.