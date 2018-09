Après le tsunami et le séisme qui ont fait plus de 800 morts au dernier bilan de ce dimanche midi, une équipe de cinq à six personnes de l’association basée à Saint-Étienne va prendre la direction de l'Indonésie.

Saint-Étienne, France

Les Pompiers Humanitaires Français seront prochainement en Indonésie, théâtre d'un tsunami et et d'un séisme qui a coûté la vie à plus de 800 personnes. L'association basée à Saint-Etienne a pris la décision dimanche matin d'envoyer sur place une équipe de cinq ou six personnes, des médecins et des pompiers. Ils emporteront avec eux du matériel pour prendre en charge des victimes. Leur départ pour l'Indonésie devrait avoir lieu ce lundi.

Les Pompiers Humanitaire Français sont habitués à ces interventions dans des lieux sinistrés par des catastrophes naturelles.