"Tu prends soin de toi, ok?" : l'heure des au revoir entre Ukrainiens et familles d'accueil de Sainte-Soulle

Pour la plupart, ils étaient arrivés en Charente-Maritime avec de légers bagages. Le jour de leur départ - alors que la guerre en Ukraine fait toujours rage et que certaines provisions manquent- tous déposent de grosses valises cellophanées dans les soutes, bourrées de denrées en tout genre.

Une vingtaine d'Ukrainiens sont attroupés sur le parking de la mairie de Sainte-Soulle, mercredi 17 août. Hébergés dans la petite commune depuis le début de l'invasion russe, d'ici quelques minutes ils montrons à bord de ce bus en direction de l'Europe de l'est. La plupart sont des employés d'état, que l'Ukraine a rappelé au pays pour renouveler leurs contrats de fonctionnaires. Un convoi organisé par l'association Charente-Maritime Ukraine.

"Good luck là-bas !"

Ils se disent au revoir en ukrainien ou en français. Le langage corporel, lui, est universel : les larmes aux yeux, les mains qui tremblent. Il est venu l'heure des adieux entre Ukrainiens hébergés à Sainte-Soulle et leurs familles d'accueil françaises.

"Good luck, good luck là-bas ! Tu prends soin de toi, ok ? Tu nous donnes des nouvelles, hein ?". Didier serre Vika dans ses bras. Voilà presque six mois que le retraité hébergeait la jeune Ukrainienne à La Jarrie. "Ca serait à faire, je le referai. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller la voir là-bas", s'émeut le charentais-maritime. Devant la scène, Isabelle, une amie, s'écarte du groupe pour sécher ses larmes. "Cette petite, on s'y est attaché, forcément ! Les fêtes, les rires, les repas partagés... C'était super".

Au total, ils restent aujourd'hui un peu moins de 40 Ukrainiens à Sainte-Soulle, sur les plus de 100 acceuillis dans la commune depuis le début de la guerre. © Radio France - © Romane Brisard

"Mon besoin de rentrer est plus fort que tout"

Les yeux bleus de Vika sont injectés de rouge. Les adieux sont douloureux, mais sa décision est prise. Elle montra dans le bus. A 20 ans, la jeune Ukrainienne n'a jamais cessé de rêver de retrouver son Lviv natal. "J'ai peur, mais mon besoin de rentrer est plus fort que tout. Je suis très émue de partir mais très pressée d'être en Ukraine vers ma famille et de mes amis". La jeune femme n'a pas serré son père dans les bras depuis le début du conflit.

Juste à côté, Nathalia remercie une dernière fois sa famille d'accueil avant de rentrer dans le car. Quelques mois en arrière, tous étaient encore des inconnus. Depuis, des liens se sont tissés. "Nos enfants se sentaient chez eux comme à la maison. C'est comme s'ils avaient ici un de nouveaux grands-parents. En l'espace de quelques mois, ils les ont appelé papi, mamie... Nous n'oublierons jamais ces gens qui n'ont ont accueillis".

Des souvenirs, Fanny et Gaël en conserveront aussi par centaine avec la petit Veronika. "On l'a vu grandir ! Elle a perdu trois dents de lait chez nous, elle bavardait beaucoup, on l'entendait dans le couloir... Elle avait le visage fermé au début, puis à la fin, elle rayonnait ! Mais bon, pour nous c'est un départ, pour eux, ce sont des familles qui se reconstruisent là-bas, c'est important".

"On ne sait pas ce qu'il va lui arriver"

Vika et Nathalia grimpent dans le bus. On écarte les rideaux pour mieux se voir, une dernière fois. On s'envoie des bisous à travers la vitre. "Papa Marco, papa !" : Isabelle cache ses larmes derrière ses lunettes de soleil. "Papa, ça veut dire au revoir en ukrainien". Plus les minutes passent, plus la charentaise-maritime a du mal à cacher son inquiétude.

Si je savais qu'il partait en sécurité, je ne serai pas dans cet état là... Est-ce qu'il va avoir de l'électricité là-bas ? Est-ce qu'il va pouvoir reprendre l'école ? Est-ce qu'il sera en sécurité ? Est-ce qu'il va retrouver son papa? Ce n'est pas sûr. Pourvu qu'il retrouve une vie normale, et que je puisse aller le voir, vite.

Didier et Laurence observent Vika derrière la fenêtre. "On ne sait pas ce qu'il va lui arriver, et la crainte que les bombardements recommencent à Lviv ne nous quitte pas...". D'ici quelques jours, plus de 2 300 kilomètres les sépareront.