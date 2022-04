Tué à scooter dans le Nord-Mayenne : 2 ans de prison pour un automobiliste de 29 ans

Il y avait beaucoup d'émotion, ce jeudi 7 avril, au tribunal correctionnel de Laval. Un automobiliste de 29 ans a été jugé pour homicide involontaire. En février dernier, il a percuté un jeune homme a scooter à La Chapelle-Rainsouin.

Les deux sœurs de la victime, Dylan portent un t-shirt noir, "hommage à mon petit frère", peut-on lire dans leur dos. Quand la présidente énonce les faits, la maman de Dylan ne peut retenir sa douleur. Au moment des réquisitions, la procureure aussi a la gorge nouée lorsqu'elle évoque la vie de ce jeune homme en construction et de l'achat de son scooter, qu'il voulait tellement.

"C'est une injustice"

De son coté, le prévenu a les yeux baissés et les mains croisées. Il ne dit pas grand chose, réitère ses excuses mais il ne comprend pas. "J'ai dépassé comme beaucoup de monde aurait fait", déclare-t-il sans un regard vers la famille. À l'énoncé du jugement, c'est le choc pour ses proches, la peine n'est pas assez lourde. Une de ses sœurs finit par exploser de colère.

"C'est une injustice. Mes nièces et mes sœurs sont complètement dévastées. Elles auraient souhaité que le chauffard qui a tué mon neveu aille en prison. Dylan le jour de sa mort, à 7h30 du matin sur son petit scooter en plein brouillard, il allait travailler. Il avait son casque, il avait ses gants. Il roulait à 40 km/h. Il était assuré et roulait à sa droite, comme on doit le faire quand on est un usager de la route", déclare Stéphanie, sa tante.

"On ne peut pas enlever la vie d'un jeune homme de 16 ans comme ça du jour au lendemain et être après en liberté aménagé par un bracelet électronique. C'est inadmissible. On nous dit qu'il faut avancer. Oui, il faut avancer. Il faut faire le deuil. Mais cette injustice ne permettra pas de faire ce deuil, ça, c'est sûr", termine-t-elle.