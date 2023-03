Tué d'un coup de pistolet d'abattoir en pleine tête : le meurtre de Jean Ginda jugé à Caen

Trois ans et demi après les faits, le procès s'ouvre ce lundi matin à Caen devant la cour d'assises du Calvados. Les jurés sont réunis pour au moins quatre jours pour juger une femme de 51 ans pour assassinat, un homme de 40 ans pour tentative d'extorsion de fonds et un autre de 64 ans pour non dénonciation de crime.

Le voiture de Jean Ginda avait été découverte calcinée le 17 août 2019 à Clécy en Suisse Normande. Personne n'ayant vu le septuagénaire depuis deux jours et son téléphone ayant arrêté d'émettre, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte.

Dix jours plus tard, son corps est retrouvé, dissimulé dans un roncier en bordure d'un terrain qu'il loue à Clinchamps-sur-Orne. Il porte au milieu du front un trou unique, pratiqué par un pistolet d'abattage de type Matador. Le mobile du meurtre serait crapuleux. Une importante somme d'argent en liquide, près de 8000 euros, ayant été dérobée à son domicile.

Les investigations téléphoniques montrent que Jean Ginda a beaucoup échangé le matin du 15 août avec Jean-Marie, un ami, boucher à Condé-sur-Noireau. Un homme qui n'est plus là pour s'expliquer puisqu'il a été retrouvé pendu le 19 août chez sa mère à Bellou-en-Houlme dans l'Orne.

Principale accusée au procès : Maryse. Agée de 51 ans, en juillet 2019, elle sortait de prison pour trafic de stupéfiants et elle était en couple depuis quelques semaines avec Jean-Marie. Elle reconnait avoir eu le pistolet dans la main, mais elle rejette la responsabilité sur son ancien compagnon et affirme que le coup est parti accidentellement.

Jacques, le deuxième accusé, un ancien toxicomane qui comparait libre, est jugé pour avoir tenté d'extorquer à Jean-Marie l'argent que ce dernier avait volé à Jean Ginda. Mais il dit l'avoir fait à la demande Maryse.

Le dernier accusé enfin est un homme de 64 ans, ami de Jean-Marie, qui aurait eu connaissance du projet criminel et n'en aurait pas informé les gendarmes. Il conteste.