Tué par un tir policier à Grenoble : l'avocat de la famille de la victime annonce porter plainte

Moins de 24 heures après les tirs policiers qui ont conduit à la mort d'un jeune homme de 24 ans à Grenoble, l'avocat des parents annonce sa volonté de porter plainte pour "homicide volontaire". Selon les premiers éléments, jeudi 7 juillet, vers 18h, place d'Apvril, des policiers alertés par la présence de deux hommes dont un armé à bord d'un scooter, se sont retrouvés menacés par une arme de type kalachnikov. Ce qui aurait entrainé une riposte de la part d'un policier, fatale à Deniz, 24 ans, déjà connu de la justice. L'autre homme à bord du scooter a pris la fuite.

Il n'y aurait pas eu d'échange de tirs - Me Emmanuel Decombard

Deux enquêtes sont ouvertes par le parquet de Grenoble - la première pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique [...] confiée au service de police judiciaire de Grenoble" et la seconde pour "coups mortels [...] confiée à l’IGPN" - qui devront éclairer les circonstances mais Me Emmanuel Decombard tient à défendre les intérêts des parents de la victime. "Il apparaît, d'après les informations qu'on a pu recueillir, qu'il n'y aurait pas eu d'échange de tirs" explique l'avocat, "qu'il y aurait eu uniquement des tirs de la police et en aucun cas des tirs des deux jeunes qui étaient sur le scooter". L'interrogation porte évidemment ici sur la question de la légitime défense. "Par ailleurs, ajoute l'avocat, l'intérêt de la plainte c'est aussi de pouvoir avoir accès au dossier. C'est une possibilité de pouvoir faire des demandes d'actes et des demandes d'investigations particulières".

Me Emmanuel Decombard sur place jeudi soir après le drame avec la famille © Radio France - Véronique Pueyo

Un jeune homme condamné par le passé pour vols avec arme

Concernant la personnalité de la victime, Deniz, d'origine turque, vivant aux dernières nouvelles chez ses parents à Saint-Martin-d'Hères, Me Emmanuel Decombard explique : "C'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années, que j'ai eu à assister une fois devant le tribunal correctionnel pour des faits de vols avec arme. Il a été condamné, il a purgé sa peine et depuis lors, il y avait eu quelques "histoires" mais rien de très grave. _C'est quelqu'un que je n'avais pas vu depuis quand même assez longtemps_. C'est un garçon qui travaillait régulièrement. C'est un jeune qui est issu d'une famille tout à fait insérée, avec des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont une valeur de travail, de respect de l'autre. Donc on est particulièrement choqué et surpris de ce qui s'est passé".