Tué pour un "mauvais regard" : 20 ans de réclusion pour le meurtre de Théo Perelle à Hérouville Saint Clair

Une peine de 20 ans de réclusion criminelle prononcée ce lundi soir par la cour d'assises du Calvados au procès de la mort de Théo Perelle.

Le jeune homme de 18 ans avait été tué en 2019 d'un coup de fusil à pompe dans le quartier de la Grande Delle à Hérouville Saint Clair (Calvados). Tué pour un "mauvais regard" échangé quelques heures plus tôt.

La préméditation non retenue

L'accusé principal, Sid Ahmed Hattabi, auteur du coup de feu mortel, a été condamné pour meurtre à 20 ans de réclusion, la préméditation n'ayant pas été retenue.

Deux des trois autres accusés, également poursuivis pour assassinat, ont finalement été condamnés à trois ans de prison pour des violences volontaires sans ITT.

Le plus jeune, qui était mineur au moment des faits, a été acquitté.

Un verdict qui laisse un goût amer aux proches de Théo

Serrée sur le banc de la partie civile, la famille de Théo a accueilli ce verdict avec amertume et déception. "On est éreinté physiquement et psychologiquement. On a le sentiment que pendant toute la semaine, on s'est un peu moqué de nous, avec les mensonges, les revirements de situation. On avait confiance en la justice et là, c'est le coup de massue", confie la tante de Théo_._

Le concept juridique de la co-action écarté

Ce qui a permis à une partie des accusés d'être si peu lourdement condamnés, c'est que le concept juridique de la co-action n'a pas été retenu. Un concept qui implique que tous aient agi de manière commune. Or ce n'est pas le cas explique Gabriel Sibout, l'avocat d'un des deux accusés condamnés à trois ans de prison : "Il est très clair qu'il y a eu un tireur et pas plusieurs. Et puis il m'apparaît tout aussi clair, concernant notamment mon client, qu'il n'avait aucunement l'intention de se joindre à une démarche qui avait pour but de tuer".

Ce verdict est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours. Et tous, partie civile et défense, sont repartis lundi soir en se disant que ce premier round sera vraisemblablement suivi d'un second dans quelques mois.