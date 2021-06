Tuée pour avoir emprunté une voiture : quatre personnes jugées devant la cour d’Assises du Tarn

Pourquoi et comment Myriam Fedou-Bonsirven a-t-elle était tuée en septembre 2017 les bords du lac de Geines sur la commune de Maurens-Scopont tout près de Lavaur à la frontière de la Haute-Garonne. Ce sont les questions auxquelles la cour d’Assises du Tarn va tenter de répondre à partir de ce lundi 14 juin. Quatre personnes sont jugées pour avoir enlevé, séquestré et tué cette jeune-femme de 38 ans qui était la mère de deux adolescents à l’époque âgés de 11 et 14 ans. Un cinquième homme sera aussi présent dans le box et jugé pour violences avec arme.

Une balle dans la tête

La victime et les prévenus sont qualifiés par certains de "marginaux". A l’époque, ils ont un domicile à Puylaurens entre Revel et Castres. Mais ils n’ont pas de travail et évoluent dans un milieu marqué par l’alcool et la drogue. Myriam qui a été tuée est une amie d’Anissa Dubreucq. Pour certains, la victime est même sous son emprise. Et tout dérape entre elles à propos d’une voiture. Myriam l’avait emprunté, l’accusée au contraire explique que sa voiture a été volée. Et pour la récupérer, elle met en place un plan fou : enlever la Castraise, la séquestrer et lui faire peur avec une arme pour qu’elle rende le véhicule.

Corps retrouvé dans l'Aude

Mais lors de cette frayeur orchestrée, un coup de fusil part, visiblement de manière accidentelle. La jeune-femme est tuée d’une balle dans la tête, puis brûlée. Depuis les quatre accusés nient avoir mis le feu au corps de la victime. Ce qui est sûr, c’est qu’ils ont aussi tenté de la cacher leur crime d’une manière atroce, avec une scie pour enlever la balle logée dans la tête. Ils dissimulent les restes de la victimes un fossé dans le département de l’Aude pour faire disparaître les restes de la victime. Le corps est retrouvé le 24 septembre 2017, près d'une route entre Roullens et Lavalette, au sud-ouest de Carcassonne.

Pierre Dunac défend Anissa Dubreucq, présentée comme l’instigatrice du plan. Selon son avocat, l’accusée a été totalement dépassée dans cette histoire. Et elle est loin d’avoir un rôle central.

Olivier Boonstoppel est l’avocat castrais du frère de Myriam. Pour lui pas question de faire de ce procès celui de la marginalité. Myriam était fragile mais pas agressive ou violente.

Quatre des cinq accusés sont jugés pour séquestration suivie de mort et ils risquent la réclusion à perpétuité.. Le procès doit durer plus d’une semaine. Le verdict est attendu le mardi 22 juin.