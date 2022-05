Tuerie au Texas : drame après drame, rien ne change sur le statut des armes et la colère monte aux Etats-Unis

Après la tuerie dans une école du Texas, qui a fait 21 morts dont 19 enfants mardi soir, l'éternelle question du port d'arme revient au coeur des débats aux Etats-Unis. L'équation semble insoluble et l'opposition entre deux Amériques irréconciliables de plus en plus virulente.

A chaque fois, c'est un choc terrible dont on pense qu'il fera enfin changer les choses. A chaque fois, pourtant, c'est le statu quo sur le port des armes aux Etats-Unis. Après la tuerie dans une école primaire d'Uvalde, au Texas mardi soir, qui a fait 21 morts dont 19 enfants, sans compter le tireur d'à peine 18 ans, la colère monte à nouveau aux Etats-Unis. Cette fois encore, la montagne accouchera-t-elle d'une souris ? Les Etats-Unis sont-ils condamnés, comme Sisyphe, à un supplice sans fin ?

Il faut dire que la fusillade de mardi soir ressemble furieusement à une autre, survenue il y a dix ans dans l'école primaire de Sandy Hook, à Newton dans le Connecticut. Le 12 décembre 2012, un meurtrier de 20 ans avait tué 26 personnes, dont 20 enfants âgés de 6 à 7 ans. A cette époque aussi, la tragédie avait déclenché une vague d'émotion dans tout le pays. A cette époque aussi, le président avait appelé au changement. "On ne peut plus tolérer cela", avait alors dit Barack Obama, qui s'était engagé à prendre "des mesures significatives". "Nous devons changer", avait-il insisté.

Dix ans plus tard, force est de constater que rien n'a changé, et que les mots de l'actuel président des Etats-Unis résonnent étrangement avec ceux de Barack Obama. "Quand, pour l'amour de Dieu, allons-nous affronter le lobby des armes?", a lancé Joe Biden, se disant "écoeuré et fatigué" face à la litanie des fusillades en milieu scolaire. Lui aussi a appelé à "transformer la douleur en action". Mais les familles des victimes redoutent le même phénomène : une vague d’émotion et rien à l'arrivée.

Deux Amériques irréconciliables

Deux Amériques irréconciliables s'affrontent, pro et anti-armes. "On est au milieu d'une vraie guerre culturelle, il y a deux versions d'un même pays. Et franchement, le parti républicain est devenu l'extrême droite", analyse l'écrivain américain Douglas Kennedy sur franceinfo, auteur de Les hommes ont peur de la lumière, publié le 5 mai dernier aux éditions Belfond, qui dépeint la société américaine divisée par les années Trump. L'écrivain en veut pour preuve une autre actualité américaine du moment : "Greg Abbott, le gouverneur du Texas (l'Etat où a eu lieu la tuerie d'Uvalde, ndlr), a signé il y a quelques semaines une des lois les plus extrêmes contre l'avortement. Bienvenue aux Etats-Unis aujourd'hui".

Alors qu'aux Etats-Unis, le droit à porter des armes est inscrit dans la Constitution, il déplore que "même après quatre, cinq cauchemars comme celui-là, tout le monde refuse de changer la loi" Pourquoi ? Il rappelle que les grandes entreprises des armes sont "très impliquées dans le Congrès" : "Elles soutiennent beaucoup de sénateurs avec leur fric, c'est un lobby immense".

Le "lobby du port d'armes finance beaucoup de campagnes électorales", "beaucoup d'élus du Congrès sont arrivés là parce qu'ils ont été financés par le lobby des armes", rappelle aussi Romain Huret. Et dès mercredi, au lendemain de la fusillade, le puissant lobby pro-armes, la NRA, s'est dédouané de toute responsabilité, dénonçant "l'acte d'un criminel isolé et dérangé".

"Ça continue, ça continue. Ted Cruz, le sénateur du Texas, qui est très extrême, a dit : 'Nos pensées, nos prières sont avec les familles des victimes pendant cette tragédie totale, mais ce n'est pas la faute des armes.' C'est extraordinaire", s'alarme Douglas Kennedy. Le Sénat a d'ailleurs été pointé du doigt avec véhémence par un entraîneur de NBA, Steve Kerr. Le coach influent des Golden State Warriors a plaidé pour la régulation des ventes d'armes et s'en est pris aux sénateurs américains qui refusent de légiférer, évoquant une mesure proposée pendant le mandat de Barack Obama visant à vérifier les antécédents judiciaires ou psychologiques des acheteurs d'armes individuelles. "Nous sommes pris en otage par 50 sénateurs à Washington, qui refusent même de soumettre cette mesure à un vote, malgré ce que nous, le peuple américain, voulons", s'est-il indigné, tapant du poing sur la table.

"Aujourd'hui aux Etats-Unis, je peux aller dans une boutique avec mon permis de conduire et parce que je n'ai pas de dossier criminel, je peux acheter une arme", raconte ainsi l'écrivain américain Douglas Kennedy. Mais si, pour la première fois, le Sénat a programmé sur son agenda une première lecture de la proposition de loi évoquée par Steve Kerr, "il y a peu de chances pour que quelque chose change" dans la réglementation des armes à feu, estime le politologue et spécialiste des Etats-Unis Didier Combeau, invité sur franceinfo. "Aujourd'hui, il y a une polarisation plus grande que par le passé sur cette question entre les Démocrates et les Républicains. Le droit aux armes est devenu une sorte de marqueur dans ces guerres autour de l'identité américaine", analyse-t-il.

Or, "comme il y a 50 Républicains et 50 Démocrates au Sénat, il y a peu de chance pour que quelque chose change. Même si une loi était adoptée, elle n'aurait que des objectifs limités en interdisant seulement certaines armes ou en permettant de mieux contrôler les antécédents psychiatriques et judiciaires des acheteurs. Et puis de toute façon, on s'attend à ce que la Cour suprême décide prochainement qu'une telle réglementation serait contraire à la constitutionnalité."

Sur cette question, le président américain a en effet "très peu de pouvoirs" et ne peut "changer les choses que s'il a une majorité très solide au Congrès", rappelle Soufian Alsabbagh sur franceinfo. "Il faut 60% des sénateurs pour faire passer la majorité des textes de loi qui, par exemple dans le cas des armes, permettraient de faire passer une réforme significative". Et selon lui, "le système cartographique électoral favorise les républicains". Résultat, même si "90% des Américains sont absolument en faveur d'un certain nombre de contrôles sur la vente d'armes et la régulation des armes", rien ne change. "Le problème est à 100% un problème politique."

"Combien de temps pourrons-nous rester les bras croisés ?"

A Uvalde, des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi soir dans les tribunes d'une salle de spectacle pour pleurer les victimes du massacre. "J'ai le coeur brisé", sanglotait Ryan Ramirez, qui a perdu sa fille Alithia, 10 ans, lors de la tuerie. A ses côtés, son épouse Jessica pleurait doucement, leur autre fille dans les bras.

Esmeralda Bravo, pour sa part, tenait une photo de Nevaeh, sa petite-fille décédée. "Il n'y a pas d'explication", disait-elle. "C'était une bonne petite fille, très timide et très jolie. (...) Avoir le soutien de la communauté compte beaucoup pour moi, mais je préférerais que ma petite fille soit ici à mes côtés".

"En tant que pays, combien de temps pourrons-nous rester les bras croisés alors que des enfants innocents sont tués ?", s'est indignée l'association Sandy Hook Promise, créée après la fusillade de l'école de Sandy Hook. "Je suis vraiment en colère (...) Nous savions que ça allait arriver. Mais nous ne savions pas où. Nous savons que cela arrivera à nouveau. Mais nous ne savons pas où", a déclaré dans une colère froide sur la chaîne CBS Manuel Oliver, le père d'une victime de la tuerie du lycée de Parkland, en Floride, en 2018.

Ailleurs dans le monde, de plus en plus de voix s'élèvent pour critiquer le "modèle" américain. A l'image du président français Emmanuel Macron qui a dit partager la "colère" de ceux qui s'opposent à la prolifération des armes à feu aux Etats-Unis. La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, en visite aux Etats-Unis, a rappelé que son gouvernement avait renforcé la régulation de la vente des armes après la tuerie raciste qui a fait 51 morts dans deux mosquées à Christchurch, en 2019. "Nous sommes un peuple pragmatique. Quand nous voyons quelque chose comme ça se produire, tout le monde dit : plus jamais", a-t-elle noté sur CBS.

En Australie, où les armes semi-automatiques ont été interdite peu après une tuerie ayant fait de nombreuses victimes en 1996, un ministre du nouveau gouvernement travailliste a dénoncé "un nouvel acte insensé de violence armée aux Etats-Unis" : "Il est difficile d'imaginer qu'un grand pays comme les Etats-Unis puisse continuer comme ça, avec cette violence armée, ces massacres", a déclaré à la presse le ministre du Budget Jim Chalmers.

Le mouvement "March for our Lives", créé après la tuerie de Parkland, a appelé à un grand rassemblement le 11 juin à Washington pour appeler à un durcissement de la réglementation sur les armes. Le début d'une véritable contestation à l'image de l'embrasement connu aux Etats-Unis après la mort de George Floyd contre les violences policières ?

Les tragédies se multiplient, les armes aussi

En 2012, après la tuerie de Newton, les ventes d’armes avaient explosé dans le pays, manifestation concrète de l'argumentaire défendu par Donald Trump selon lequel plus d'armes égalent plus de sécurité. Après les attentats de Paris et Saint-Denis de novembre 2015, l'ex-président américain avait ainsi estimé que les attaques auraient fait moins de morts si les victimes avaient été armées.

"Entre 2000 et aujourd'hui, la production d'armes de poing, les pistolets et revolvers, a été multipliée par trois et donc le nombre d'armes vendues a explosé", s'affole le spécialiste des Etats-Unis Didier Combeau. Le pays comptait près de 400 millions d'armes en circulation dans la population civile en 2017, soit 120 armes pour 100 habitants, selon le projet Small Arms Survey. "Les Américains ont tendance à se précipiter vers les armureries lorsqu'il y a des projets de réglementation. Or, il y a eu les élections de 2016. Beaucoup de gens ont pensé qu'Hillary Clinton allait être élue et qu'elle allait réglementer les armes à feu. Et puis il y a eu les élections de 2020 et la crise du Covid avec toutes les inquiétudes qu'elle a engendrées", explique Didier Combeau.

Autre indicateur inquiétant : les armes sont devenues la principale cause de décès chez les jeunes Américains, selon une récente étude des autorités sanitaires. En 2020, 4.368 enfants et adolescents de moins de 19 ans ans sont décédés de blessures causées par une arme à feu, selon les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). En comparaison, 4.036 décès ont été imputés aux accidents de la route dans cette catégorie d'âge.

Dans un pays où les jeunes de moins de 19 ans ont donc désormais plus de chances de mourir par arme à feu que d'un accident de la route, les fusillades sont désormais presque devenues des lieu communs : l'une des institutrices de l'école d'Uvalde, présente dans une autre classe de l'établissement au moment du drame, a raconté à ABC comment ses élèves ont mis en pratique leurs années d'entraînements pour une telle situation, en se rassemblant en silence sous leur table. Ces entraînements sont devenus la norme dans les écoles aux Etats-Unis. "Ils savaient que ce n'était pas un exercice. Nous devions être silencieux, ou sinon nous allions l'alerter de notre présence", a détaillé l'institutrice.

La tuerie survenue mardi a d'ailleurs ravivé les plaies jamais cicatrisées de précédents massacres d'écoliers, qui réclament en vain des mesures plus strictes contre la prolifération des armes à feu : outre l'école primaire de Sandy Hook en 2012, la tuerie du lycée de Columbine, en 1999, avait fait 15 morts, dont les deux tireurs. On peut encore citer celle du lycée de Santa Fe (10 morts en 2018), celle du lycée de Parkland (17 morts en 2018), ou encore celle lycée d'Oxford (4 morts en 2021).

En attendant de trouver une issue à cette impossible équation, Joe Biden se rendra ce dimanche à Uvalde.