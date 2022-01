Tuerie de Chevaline : une personne placée en garde à vue pour vérification d'emploi du temps

Le parquet d'Annecy annonce, ce mercredi 12 janvier, le placement d'une personne en garde à vue pour vérifications d'emploi du temps dans l'affaire des quatre meurtres de Chevaline en 2012. Une enquête judiciaire toujours non résolue.

Le parquet d'Annecy indique le placement d'une personne en garde à vue, ce mercredi 12 janvier, dans l'affaire de la tuerie de Chevaline en 2012. Des vérifications d'emploi du temps seront faites.

_"Une personne a été placée en garde à vue le 12 janvier 2022 à 8h05 par la section de recherche de Chambéry dans le cadre de l'assassinat de la famille Al Hili et de Sylvain Mollie_r", détaille la procureure de la République d'Annecy, Line Bonnet. Elle précise qu'elle communiquera de nouveau "à l'issue de la garde à vue" et rappelle que "la procédure est couverte par le secret de l'instruction".

Le 5 septembre 2012, trois touristes britanniques d'une même famille et un cycliste originaire d'Ugine ont été tués par balle, sur une route forestière de Chevaline. Deux fillettes de quatre et sept ans, présentes au moment des faits, sont rescapées. L'affaire fait partie des enquêtes judiciaires non résolues.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Création d'un pôle judiciaire pour les "cold cases"

Ce mercredi matin, le ministre de la Justice annonce la création d'un pôle judiciaire dédié aux "cold cases". Cette juridiction spécialisée se consacrera uniquement aux crimes en série et aux affaires non résolues. Quelque 240 dossiers devraient être confiés aux trois juges d'instruction, qui seront installés en mars prochain.

à lire aussi Tuerie de Chevaline : le périmètre bouclé pendant deux jours pour l'enquête