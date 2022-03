Tuerie de l'école juive de Toulouse : "La souffrance s'aggrave avec le temps" dit Samuel Sandler

On commémore cette semaine à Toulouse et Montauban, les dix ans des attentats perpétrés par Mohammed Mérah. Samuel Sandler évoque ces dix années où il continue chaque jour de parler de son fils et de ses petits-fils pour tenter de "les faire vivre".

La vie de Samuel Sandler a chaviré il y a dix ans à Toulouse lors des attentats. Son fils Jonathan et ses deux petits-fils Arié et Gabriel ont été assassinés par Mohammed Mérah à l'école juive Ozar Hatorah. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Occitanie ce mercredi, à quatre jours des commémorations à la Halle aux Grains où de nombreuses personnalités sont attendues.

D'abord, comment est-ce que vous allez dix ans après Samuel Sandler ?

Quand on me pose cette question, je dis que, par rapport à mon fils et petit fils, je suis simplement en vie.

Vous arrivez à profiter de la vie, où vous continuez à vous le refuser ?

Non. Je ne veux pas profiter de la vie, mais je continue à vivre. Parce que c'est ma façon aussi de faire vivre mes enfants. En prononçant leurs noms et leurs prénoms autant de fois que je le peux. C'est pour ça que j'accepte toutes les interviews parce que c'est l'occasion de les citer et donc de les faire vivre.

Vous avez déjà dit avoir la hantise des dates, des anniversaires. Est-ce que celui-là est particulièrement douloureux pour vous et votre famille ?

Oui, parce que nous avons toujours l'impression que c'était hier. Maintenant l'attentat cela fait dix ans et c'est très différent. La souffrance reste la même. Même pire, je crois qu'au fur et à mesure du temps, elle s'aggrave. Ce sont des anniversaires qu'on ne fête pas. Les majorités religieuses qui ne se sont plus célébrées. Les examens, le baccalauréat dont on n'entendra jamais parler pour mes petits enfants. Ça, c'est extrêmement douloureux et au fur et à mesure, la douleur est plus profonde.

Samuel Sandler, est ce que la condamnation à deux reprises du frère de Mohamed Merah a changé quelque chose dans votre deuil ?

Non. Sa condamnation je le souhaitais. Ce que je comprends pas c'est le rôle de la famille en particulier. Je pense que les maîtres à penser sont toujours là. Je crois qu'il faut bien voir au fin fond de Toulouse et de sa banlieue, il y a encore des imams qui prêchent la haine, j'en suis convaincu. Et c'est ceux qui ont armé le bras de l'assassin et le reste de la famille également qu'on voit jamais. Jamais la mère de l'assassin a eu le moindre regret. Au contraire, elle était fière des actes de son fils.

Vous vous refusez toujours à prononcer ce nom de Merah ?

Oui, tout simplement parce que si je prononce ce nom, c'est que je lui accorde une certaine humanité. Ce que j'ai toujours refusé. Il n'a pas la moindre étincelle d'humanité. Quand on tue un enfant de 3 ans avec la tétine à la bouche, je crois qu'on ne fait pas tout à fait partie du genre humain. Et je veux pas lui accorder la moindre humanité.

Vous savez, une partie de ma famille a été déportée. Notamment, j'ai un cousin germain qui a été arrêté à l'école au Havre et déporté. Et donc pour cet assassin c'est pire encore. Parce que là, il a revendiqué la a filmé, il a fait des montages.

Il y a une personne dont il faut parler. Arié et Gabriel avait une petite sœur. Liora, votre petite fille, qui était bébé il y a dix ans. Elle vit en Israël avec sa maman. Est ce qu'on lui a raconté l'histoire de sa famille ou est ce qu'on la préserve de tout ça ?

Votre question est extrêmement délicate parce que je la vois souvent, mais j'évite de lui parler parce que j'ai peur de faire une erreur à son égard. Elle a des mots d'enfants qui font souvent très mal. On lui parle de son père et de ses frères, naturellement, on lui dit qu'ils sont au ciel. Alors parfois, lorsqu'elle prend l'avion, elle est contente. Elle dit "je vais aller voir mon père et mes frères" et malheureusement, ellene les voit pas. Elle a passé son enfance a cherché son père et ses frères. Même à la maison, j'ai beaucoup filmé. Un jour, j'ai demandé à sa mère si ellke pensait que je pouvais lui montrer les films. C'est ce que j'ai fait. Au bout de deux minutes, elle a dit "non, non. Maintenant, je vais les voir en vrai."

Samuel Sandler, est ce que vous serez dimanche aux commémorations à la Halle aux grains, aux côtés notamment d'Emmanuel Macron et du président israélien ?

Oui, en principe. Oui, j'y serai.

Qu'est ce que vous attendez de cette cérémonie ?

Je n'attends vraiment pas grand chose, sinon que je suis touché parce qu'on se souvient. Parce que, encore une fois, ce jour là, on parlera d'eux. On parlera peut être un peu plus d'eux qu'on l'a fait jusqu'à présent. C'est surtout ça, une manière indirecte de les faire vivre pour moi.

A Paris, un musée mémorial des victimes du terrorisme doit voir le jour d'ici cinq ans. Est ce que vous défendez ce projet ?

Oui, parce que j'y ai été associé indirectement d'ailleurs. J'ai participé à pas mal de réunions sur le musée. J'ai prévu de présenter des petits Meccano avec lesquels jouaient Arié et Gabriel.