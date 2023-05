Tuerie de Saint-Dionisy : la fille de l'une des victimes témoigne et rend hommage à son père

Quatre jours après la tuerie qui a fait trois morts à Saint-Dionisy dans la Vaunage, l'heure est au deuil et au recueillement. L'une des victimes, Sauveur Sanchez, sera incinérée ce vendredi au crématorium de Beaucaire. Ce Nîmois de 60 ans était un personnage du monde de la nuit et de la danse. "Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux et je suis vraiment touchée. Je savais qu'il était aimé mais pas à ce point. Je reçois également des dizaines de messages sur mon téléphone portable. Tout le monde garde l'image d'un homme avec le sourire, bon et généreux" témoigne Wendy, l'une de ses filles, encore sous le choc.

Père de quatre enfants

DJ au Jive à Nîmes ou encore au Patio à Lattes dans l'Hérault, Sauveur Sanchez était également professeur de rock et de salsa. "Pendant 40 ans, il a dédié sa vie à l'animation et à la danse. Il faisait toujours les choses à fond. Il aimait faire la fête. Il était épanoui dans sa vie" affirme-t-elle. Père de quatre enfants dont deux adolescents, Sauveur Sanchez habitait Caveirac. "Il avait également cinq petit enfants et il ne pourra les voir grandir" conclut Wendy, les yeux rougis.

Une cagnotte a été mise en ligne pour soutenir sa famille.