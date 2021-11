Le procès d’un ex-guide de haute montagne, accusé d’avoir tué sa femme et son amant à coups de couteau et de marteau en octobre 2018 à Agde, s’ouvre ce mercredi devant les assises de l’Hérault. Sa femme lui avait imposé son amant au domicile, une cohabitation difficile. Il assure avoir été attaqué

Un homme jugé pour avoir tué sa femme et son amant à coups de marteau et de couteau à Agde

Une bien triste affaire se retrouve ce mercredi devant les Assises de l'Hérault. Un homme de 64 ans est jugé jusqu'à vendredi pour avoir tué sa femme et son amant en octobre 2018, dans son appartement d'Agde situé à seulement à une centaine de mètres du commissariat. Les victimes, âgées de 55 et 58 ans, avait été retrouvées sans vie dans cet appartement luxueux de la rue de Sète. L'un et l'autre portaient de multiples plaies sur le corps, réalisées à l'aide d'un couteau et d'un marteau. Dix-sept coups pour son épouse d'origine laotienne, vingt-huit coups pour son amant, qui n'est autre que son premier mari.

Le couple s'était marié en 2018 après une rencontre sur Meetic trois ans plus tôt

L'auteur des faits, un ancien guide de haute montagne, a été retrouvé ce soir-là dans un état grave, lui aussi blessé par arme blanche. Ce dernier, qui avait un taux d'alcoolémie élevé (plus de 2,50 grammes g/l de sang) avait été placé en coma artificiel et héliporté à Montpellier dans un état critique. Le pronostic vital était engagé. Mais ce dernier a survécu.

Une bagarre avait éclaté dans la soirée entre le rescapé et ses deux victimes décédées. Ce dernier ne nie pas les faits mais assure qu'il n'a fait que se défendre après avoir été frappé à la tête par l'amant de sa femme, à deux reprises, avec un objet dont il ne se souvient plus. Deux coups de marteau, c'est ce que confirmera l'instruction judiciaire.

''Ils m'avaient dérobé un couteau japonais traditionnel que j'avais l'intention d'offrir à mon fils. Quand j'ai voulu le récupérer, l'amant de ma femme s'est jeté sur moi. Il voulait me découper en morceau avec. J'ai répliqué quand il m'a donné deux coups à la tête".

''Les victimes ont tout fait pour le faire craquer'' dixit Jean-Marc Darrigade, l'avocat de l'accusé Copier

Les secours évoquaient à l'époque une scène de carnage dans cet appartement dévasté, avec de très nombreuses traces de sang au sol et sur les mûrs. L'accusé ne supportait plus ce que lui faisait endurer son épouse depuis plusieurs semaines. Le couple avait acheté cet appartement début 2018. Mais très rapidement, la femme de ce dernier aurait eu une aventure avec son premier amour. Elle avait alors imposé dans cet appartement cet amant avec qui elle avait eu une fille en 1998.

Une cohabitation difficile avec menaces et pressions pour l'inciter à quitter le domicile

''L'amant et sa femme s'étaient appropriés tout l'appartement. Le mari devait vivre isolé dans l'une des chambres'' racontaient, à l'époque, des voisins à France Bleu Hérault. Le mari avait confié son calvaire, les vols répétés de ses affaires personnelles, jusqu'à la coupure du câble de l'antenne de télévision installée dans sa chambre. Aux enquêteurs, il avouera même ensuite que l'amant de sa femme lui coupait le courant ou la climatisation, allant même jusqu'à vider l'appartement de son mobilier.

Dans un SMS envoyé à son fils Julien, le mari écrit : "Ils ont vidé l'appartement de toutes les casseroles, la vaisselle, les placards, le frigo. Tout a été vidé. Je vis dans une des chambres, avec une plaque électrique et une casserole".

"Ils baisent dans la chambre à côté faisant suffisamment de bruit pour que je les entende, sans parler des provocations verbales. Je n'en peux plus."

L'accusé avait entamé des démarches pour déménager afin de mettre fin à cette cohabitation et à ses souffrances quotidiennes qui duraient depuis des semaines. Quelques heures avant le drame, ce dernier avait rencontré sa banquière afin d'obtenir un crédit en vue d'une future location immobilière.

L'épouse décédée, mariée à quatre reprises, voulait lui pourrir la vie

Hélène, sa femme, s'était confiée dans son entourage de cette envie de se séparer de ce mariage sans doute trop rapide. Des démarches avaient été entreprises en ce sens. La victime avait peur de son mari. Des mains courantes avaient d'ailleurs été déposées.

Le soir de cette agression, le 3 octobre 2018, l'accusé avait fait part de ses intentions de mettre fin à ses jours dans un mail envoyé à nos collègues d'Hérault Tribune. Ce dernier mettait d'ailleurs en cause la police et ses amis qui ne l'avaient pas soutenu les jours précédents ce drame.

Des proches avaient conseillé au mari de quitter les lieux

Le suspect est en détention provisoire depuis ce drame. Sarah et Anaïs, les deux enfants de la victime, se sont portées partie civile. Ce passage à l'acte est surprenant d'autant que ce dernier, qui est aussi une victime collatérale, avait entamé des démarches pour quitter les lieux. S'il ne s'était pas défendu, serait-il seulement encore vivant aujourd'hui ? C'est à cette question que doivent répondre les jurés de la cour d'assises de l'Hérault. Le verdict est attendu ce vendredi