Bouches-du-Rhône, France

Depuis janvier 2018, 18 personnes ont été tuées par arme à feu à Marseille et aux alentours. Seize d'entre elles seraient victimes de règlements de comptes liés à des trafics de drogue. C'est déjà deux de plus qu'en 2017, mais loin encore des 29 morts de 2016. Le dernier mort, tué par balle, date de ce lundi 3 septembre. Un homme entre 30 et 40 ans était abattu vers 7h30, à Martigues (Bouches-du-Rhône).

Quatre personnes abattues cet été

Le 23 août dernier, un homme de 28 ans était tué dans un règlement de comptes près de la gare Saint-Charles à Marseille. Le 14 août, un homme était tué par balle et un autre blessé après des tirs dans une cité du centre-ville d’Aubagne. Un mois plus tôt, le 2 juillet, deux hommes étaient tués par balle au pied d'une barre d'immeubles dans la cité des Canourgues à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).

Sept personnes tuées au printemps

Le 10 juin, un homme de 22 ans connu pour trafic de produits stupéfiants était tué par balle sur le Vieux-Port de Marseille, alors que les bars accueillaient encore de nombreux clients. Le 25 mai, deux hommes étaient tués par des tirs de kalachnikov à l'Estaque à Marseille (16e).

Le 6 avril, un homme de 38 ans connu pour des affaires de stupéfiants a été tué par balle à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Moins de 24 heures plus tôt, le 5 avril, deux hommes d'une trentaine d'années étaient tués par balles dans une cité du 10e arrondissement de Marseille.

Le 24 mars, dans la cité Consolat dans le 15e arrondissement de Marseille, deux hommes étaient victimes d'un règlement de comptes. L'un est mort sur place, l'autre blessé à la jambe.

Trois morts en janvier et trois morts en février

Le 3 février, deux personnes étaient retrouvées calcinées, sans doute victimes d'un double homicide, à une trentaine de kilomètres de Marseille. Un homme était abattu de deux balle dans la tête le 2 février à Marseille, dans le 11e arrondissement. Selon le parquet, il pourrait s'agir d'un nouveau règlement de comptes.

Le 23 janvier, un homme de 30 ans, était tué par balle au pied d'un immeuble de la cité Campagne-Larousse dans le 14e arrondissement, dans les quartiers nord. Le 14 janvier, un adolescent de 17 ans a été abattu d'une balle en pleine poitrine, dans un appartement qu'il squattait dans le 10e arrondissement. Trois jours plus tôt, le 11 janvier, une fusillade à la kalachnikov faisait un mort et un blessé grave dans le secteur de la Plaine, en plein centre de Marseille.