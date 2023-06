Tueur de DRH : "ce sont des mensonges", le déni de Gabriel Fortin au premier jour de son procès

Une feuille A4 pliée dans ses mains, Gabriel Fortin a pris la parole devant la cour d'assises de la Drôme ce mardi. Accusé d'avoir assassiné une conseillère Pôle Emploi et deux DRH en 2021 et d'avoir tenté d'assassiner un homme, il est surnommé depuis le "tueur de DRH". Un tueur qui n'a jamais accepté de parler, ni aux enquêteurs, ni aux juges. Et là, ce mardi, au premier jour de son procès, il a pris la parole à deux reprises. Deux fois, il s'est levé dans la salle d'audience, pour dire les mêmes phrases, mot pour mot, ceux d'un homme qui ne se reconnaît pas coupable et qui accuse.

Debout dans le box des accusés, corpulent, presque empâté, d'une voix claire, il a fustigé les accusations portées contre lui : "ce que vous avez dit, c’est beaucoup de mensonges. C’est dans la continuité des faits dont j’ai été victime. Victime dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Ces faits sont de nombreuses atteintes à ma vie privée" a-t-il scandé. Comme si le fait que la cour dévoile son incompétence professionnelle, ses échecs, sa solitude et sa paranoïa progressive lui était insupportable. "J'ai envoyé de nombreuses plaintes au procureur de Chartres, de Valence ici présent, de Nancy, au doyen des juges d’instruction. J’ai aussi alerté des députés, des ministres de la Justice, des Défenseurs des droits. Ces personnes, qui étaient en capacité d’agir, sont responsables de la situation" a-t-il ajouté avant de s'asseoir.

Il se voit comme une victime

S'il n'a pas justifié les assassinats dont on l'accuse, on comprend, à la manière dont il semble avoir préparé son discours, qu'il se voit comme une victime. Une victime du système, encouragé dans cette vision par sa mère. Quand elle arrive à la barre, elle semble perdue, répond à côté, incapable d'affronter la réalité. Puis, au fur et à mesure des témoignages de l'après-midi, on comprend que cette femme de 78 ans aujourd'hui est, elle aussi, dans le même déni, la même paranoïa. Son autre fils, Olivier, sa sœur, son amie de longue date, tous décrivent une femme fusionnelle avec son fils, qui s'est peu à peu isolée après son départ à la retraite, persuadée d'être espionnée, suivie, au point même de déménager de Nancy pour Strasbourg.

Le tournant de cette première journée, c'est quand cette femme réalise que son fils est là, à quelques mètres d'elle, dans le box des accusés. Elle le revoit pour la première fois depuis deux ans et éclate alors en longs sanglots. Lui, comme depuis le début de la journée, reste impassible. Puis elle le supplie de parler "Je ne sais pas ce qu’ils t’ont fait. Il faut dire pourquoi tu as fait ça [aux parties civiles NDLR]. Ils ont besoin de savoir, pour faire leur deuil. Je t’en prie, réponds bien aux questions qu’on te pose, essaie de leur dire ce qu’il s’est passé. S'il te plait, s'il te plait Gabriel". Mais son fils refuse de lui parler et répète le même discours, qu'il clôt brutalement d'un "merci, cette affaire est finie".

L'espoir d'obtenir des réponses

Ce seront ses derniers mots de la journée. Mais ces mots, les premiers depuis deux ans, ont soulevé l'espoir dans le cœur de certains proches des victimes. L'espoir de comprendre, enfin. "Même s'il a répété en boucle la même chose, on a peut-être l'espoir qu'il apportera des réponses au moment où la mort de ma sœur va être abordée" a déclaré Catherine, la sœur de Patricia Pasquion, la conseillère assassinée à Pôle Emploi. "Son mutisme dure depuis des mois, là, il a ouvert la bouche, donc il y a peut-être l'espoir qu'on obtienne des réponses" espère-t-elle.

Pour Maître Arcadio, l'avocat du mari et des enfants de Géraldine Caclin, la DRH assassinée en Ardèche , "c'est une surprise qu'il parle, mais il ne dit pas grand chose. Il dit ce qu'il a préparé sur une feuille, c'est comme un manifeste. [...] Chaque fois qu'il est confronté à une difficulté, c'est la faute des autres [...] Son discours lui évite de faire l'introspection qu'il devrait faire sur lui. Ce qu'on sait sur lui, ce n'est pas lui qui nous l'a dit, c'est les autres qui nous l'ont livré" analyse l'avocat.

Mercredi, au deuxième jour du procès, la cour poursuivra l'examen de la personnalité de l'accusé.

