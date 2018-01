Lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal mercredi, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat a consacré une large part de son discours à la façon dont la justice en France devrait faire face au phénomène des tueurs en série et de ce qu'il a appelé la "sérialité".

Grenoble

Ce mercredi, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance, le procureur de la République de Grenoble, Jean-Yves Coquillat, a fait un long discours, comme c'est la tradition. Il a abordé plusieurs sujets d'actualité : les chiffres de la délinquance, la réforme de la procédure pénale, la nécessité, selon lui, de dépénaliser des pans entiers du droit pénal, comme l'usage du cannabis.

"J'ai eu à instruire une affaire en 1988 concernant Pierre Chanal" - Jean-Yves Coquillat

Il a aussi abordé longuement un sujet d'actualité, à savoir la justice face au phénomène des tueurs en série. Il a fait allusion à plusieurs tueurs en série dans l'Histoire comme Landru, Petiot et aussi Pierre Chanal : "Quand j'ai débuté ma carrière comme juge à Mâcon, j'ai eu à instruire, en 1988, l'affaire du viol d'un auto-stoppeur par l'adjudant-chef Chanal. A l'époque, nous avions eu la conviction d'avoir affaire au tueur de Mourmelon, mais les dossiers n'ont jamais été regroupés. Il a écopé de 10 ans de prison, mais au final, il a échappé à la justice en se suicidant. Il a emporté ses secrets dans la tombe."

Le procureur estime que pour détecter un tueur en série, il faut d'abord identifier ses victimes. "Certains serial killers les font disparaître, d'autres pas", poursuit le magistrat.

La création de deux fichiers proposée par le Procureur Coquillat

Jean-Yves Coquillat propose donc la création de deux fichiers : "D'une part, un fichier des personnes disparues, qu'elles le soient de manière inquiétante ou pas. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce fichier n'existe pas. Et un fichier des personnes décédées de mort violente. Ces deux fichiers seraient gérés par le ministère de la Justice."

L'objectif serait de pouvoir faire des rapprochements, des liens entre différentes affaires, sur la base de critères géographiques, de modus vivendi, comme le type d'armes ou le nombre de coups de couteau.

Le Procureur Coquillat prône la création de deux fichiers © Radio France - Véronique Pueyo

Pour le procureur de la République, l'activité criminelle des tueurs en série ne s’arrête qu'avec leur arrestation ou leur mort. "C'est trop souvent le hasard qui fait avancer ce type d'enquête, car souvent le tueur en série ne connait pas ses victimes à l'avance", déplore le magistrat.

Répondre aux attentes des familles de personnes disparues ou tuées

Il estime que la justice n'est pas armée pour faire face à ce phénomène et répondre aux attentes légitimes des familles de victimes : "Dans mon discours, je n'ai parlé à aucun moment de l'affaire Lelandais", souligne Jean-Yves Coquillat. "Mais à cause de cette affaire, je reçois des demandes de familles de disparus. Elles souhaitent qu'on rouvrent les dossiers ou qu'on fasse des vérifications. On est critiqué. Mais c'est parce que l'on n'a pas les outils pour travailler efficacement sur ces dossiers."

Allonger la durée de la détention provisoire pour les tueurs en série présumés

Le procureur propose enfin l'allongement de la détention provisoire dans les affaires de tueurs en série et le regroupement des procédures sur des critères à définir, comme le nombre de victimes ou la solidité des preuves. "À défaut, il faut que les juges puissent travailler ensemble. Il faudrait inventer une co-saisine de juges de tribunaux différents", conclut-il.