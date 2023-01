Tulle : coup de filet dans un bar-restaurant soupçonné d'être au cœur d'un trafic de drogue

Soupçonné de trafic de drogue, le gérant d'un bar-restaurant de Tulle et un couple d'amis seront jugés le 9 février par le tribunal de Tulle.

Un coup de filet a été lancé dans un bar-restaurant de Tulle lundi, dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue. Le couple de gérants de l'Hacienda ont été interpellés, ainsi qu'un couple d'amis déjà bien connus de la justice, comme toxicomanes et revendeurs de cannabis, cocaïne et kétamine. Une surveillance avait été mise en place par les enquêteurs avant cette opération, au cours de laquelle 200g de cannabis et 7.000 euros ont été saisis dans l'établissement. 70.000 euros ont également été saisis sur le compte des gérants.

"Open cannabis dans le bar"

Selon le parquet de Tulle, c'était "open cannabis dans le bar" les soirs. Un lieu où les clients pouvaient apparemment acheter et même consommer sur place. Le patron de l'établissement, qui exerce par ailleurs la profession d'infirmier libéral, est également soupçonné d'avoir vendu du cannabis à ses patients, lors de ses visites à domicile. Au final, il est poursuivi pour le trafic de cannabis et placé sous contrôle judiciaire.

Le couple d'amis est également poursuivi et à l'issue de leur garde-à-vue l'homme et la femme ont été placés en détention provisoire. La femme du gérant de l'Hacienda est pour sa part ressortie libre. Elle a été mise hors de cause pour les stupéfiants, en revanche elle est poursuivie pour du travail dissimulé au sein du bar-restaurant. Tous seront jugés le 9 février devant le tribunal judiciaire de Tulle.