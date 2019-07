Tulle : des Nuits de nacre très agitées cette année

Le festival des Nuits de nacre à Tulle se termine sur un lourd bilan pour les forces de l'ordre. Un jeune homme de 19 ans a été retrouvé mort et la police a du intervenir à de nombreuses reprises pour des bagarres et des alcoolisations massives.

Tulle, France

Les Nuits de nacre ont connu une édition particulièrement agitée cette année à Tulle. Le festival a notamment été endeuillé par la mort d'un jeune homme de 19 ans. Son corps a été retrouvé dimanche matin vers 4h30, au pied de la passerelle située près de la cité administrative de la préfecture corrézienne. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de son décès et une autopsie sera pratiquée dans les prochains jours. L'analyse des images de vidéosurveillance permettra peut-être aussi d'y voir plus clair sur son parcours et le déroulement des événements.

Par ailleurs la police est intervenue à de nombreuses reprises pour des bagarres ou des malaises, sur fond de consommation excessive d'alcool. Un homme a aussi été placé en garde à vue pour des violences conjugales qui ont dégénéré en bagarre générale avec d'autres spectateurs qui se sont interposés. Un bilan plutôt chargé pour les forces de l'ordre qui constatent un changement de public autour de ce festival à l'image plutôt familiale jusque là.