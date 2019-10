Tulle : en présence de deux enfants, il violente sa compagne en allant au fast-food

Tulle, France

La famille est en voiture, ce dimanche en fin d'après-midi à Tulle, et se rend dans un fast-food. A bord, il y a notamment deux enfants âgés de six ans et dix mois. C'est alors que leur mère de 35 ans est violentée sur fond de dispute. Elle reçoit un coup au visage et se fait retourner le poignet. Son compagnon, âgé de 32 ans, est interpellé quelques minutes après les faits chez un ami alors que la victime se présente au commissariat pour porter plainte. Placé en garde à vue puis déféré au parquet de Tulle ce lundi, l'homme a accepté une procédure de CRPC déferrement (plaider coupable) lui qui comparaissait en état de réitération après avoir écopé dans le passé d'une contrainte pénale pour des faits similaires. Il est condamné cette fois à une peine de quatre mois de prison ferme et huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans. Des obligations de soins et de travail ont aussi été prononcées.